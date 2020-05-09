Pilavlı Pirzola Dolması

Ocaktan alıp, üzerini kağıt havlu ile kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin. Pirzolalara karabiber, kekik ve tuz ekleyip, 10 dakika dinlendirin. Pilavdan, tepeleme 1 yemek kaşığı alıp, bir adet pirzolanın üzerine yerleştirin. Kenarına çırpılmış yumurta akı sürüp ikinci pirzolayı üzerine yerleştirin. Kalan pirzolaları da aynı şekilde hazırlayın. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Sıcak olarak servis yapın.