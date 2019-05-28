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Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Biber yatağında kızartma

Biber Yatağında Kızartma

Biber Yatağında Kızartma
ORTA 10 DAKİKA

Biberi bir de bu tarifle tadın. İşte Biber Yatağında Kızartma tarifi...

Malzemeler

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Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
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