Biber Yatağında Kızartma
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domates sos için ayçiçek yağı, rendelenmiş domates ve rendelenmiş sarmısağı küçük bir tencerede pişirin.
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2
Daha sonra kenara alın. Biberleri boylamasına ortadan ikiye kesin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, kızdırılmış ayçiçek yağında hafifçe kızartın ve servis tabağına yerleştirin.
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3
Aynı ayçiçek yağında sıra ile küp doğranmış patatesleri, alacalı soyulup küp doğranmış patlıcanları ve kabakları kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını alın. Tuzunu ayarlayıp, daha sonra biberlerin içlerine yerleştirin.
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4
Domates sos ve yoğurtla birlikte servis yapın.
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