Kuzu Sorpa Tarifi
Tatar mutfağının oldukça köklü bir geçmişi vardır. Farklı tarifleri ve etli yemekleri ile gelenekleşen tarifleri günümüz mutfaklarına kadar ulaşmayı başarmıştır.. İşte tatar mutfağının sevilen tarifi kuzu sorpa
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti yıkayıp tencereye alın. Sıcak su ilave edip, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve et yumuşayana dek pişirin. Salça ve tuz ilave edip bir taşım kaynatın.
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2
Ayrı bir yerde yoğurt, un ve 2 çorba kepçesi et haşlama suyunu birlikte çırpın. Azar azar ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Kıyılmış taze soğan ve nane ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp, karabiber ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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