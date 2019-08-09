Kuzu Sorpa Tarifi

Ayrı bir yerde yoğurt, un ve 2 çorba kepçesi et haşlama suyunu birlikte çırpın. Azar azar ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Kıyılmış taze soğan ve nane ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp, karabiber ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.