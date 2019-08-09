Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Kuzu sorpa tarifi

Kuzu Sorpa Tarifi

Kuzu Sorpa Tarifi
ORTA 30 DAKİKA

Tatar mutfağının oldukça köklü bir geçmişi vardır. Farklı tarifleri ve etli yemekleri ile gelenekleşen tarifleri günümüz mutfaklarına kadar ulaşmayı başarmıştır.. İşte tatar mutfağının sevilen tarifi kuzu sorpa

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti yıkayıp tencereye alın. Sıcak su ilave edip, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve et yumuşayana dek pişirin. Salça ve tuz ilave edip bir taşım kaynatın.

  • 2

    Ayrı bir yerde yoğurt, un ve 2 çorba kepçesi et haşlama suyunu birlikte çırpın. Azar azar ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Kıyılmış taze soğan ve nane ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp, karabiber ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Fırınlanmış Dana Bonfile
ZOR 40 DAKİKA

Fırınlanmış Dana Bonfile

Bayram Kavurması
KOLAY 20 DAKİKA

Bayram Kavurması

Ev Yapımı İskender Kebap
ORTA 25 DAKİKA

Ev Yapımı İskender Kebap

Fırında Pazılı Mücver
ORTA 15 DAKİKA

Fırında Pazılı Mücver