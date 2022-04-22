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Mirik Köfte

ORTA

Sivas’ın en çok tüketilen lezzetlerinden biridir, mirik köfte. Peki malzemeleri nelerdir ve nasıl yapılır? İşte sizlere mirik köfte tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru suyla ıslatıp 15 dakika bekletin. Diğer malzemeleri ekleyerek iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalara bölüp yuvarlayın. Makarna haşlar gibi kaynar suya atıp haşlayın. Suyunu süzdükten sonra tabağa alın.

  • 2

    Üzerine yoğurdu gezdirin. Tavada tereyağını eritip nane ekleyin. Toz kırmızıbiber ekleyip karıştırın. Bu karışımı da yoğurdun üzerine döküp servis yapın.

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