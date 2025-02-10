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Limon Kremalı Brüksel Lahanası

Limon Kremalı Brüksel Lahanası
KOLAY 10 DAKİKA

Karamelize edilmiş limon kremasıyla buluşan Brüksel lahanası, hem ferahlatıcı hem de lezzet dolu! Hafif ekşi, kremsi ve çıtır dokusuyla sofralarınıza yepyeni bir tat katın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Brüksel lahanalarını yıkayıp, enine ikiye kesin. Temiz bir mutfak bezi ile iyice kurulayın.
  • 2

    Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Brüksel lahanası ve çok ince doğranmış pastırmayı ekleyin. Orta ateşte 1-2 dakika kavurup, ocağın altını kısın. Krema, süt ve suyu üzerine ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika pişirin.
  • 3

    Brüksel lahanalarını kevgir yardımıyla servis tabağına alın. İçinde kalan suya yarım limonun suyunu ekleyip 1-2 dakika karıştırın.
  • 4

    Limon sulu sosu servis tabağına aktardığınız Brüksel lahanalarının üzerine gezdirin. Üzerine ufalanmış keçi peyniri serpip, servis yapın.

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