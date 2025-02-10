Limon Kremalı Brüksel Lahanası
Karamelize edilmiş limon kremasıyla buluşan Brüksel lahanası, hem ferahlatıcı hem de lezzet dolu! Hafif ekşi, kremsi ve çıtır dokusuyla sofralarınıza yepyeni bir tat katın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Brüksel lahanalarını yıkayıp, enine ikiye kesin. Temiz bir mutfak bezi ile iyice kurulayın.
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2
Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Brüksel lahanası ve çok ince doğranmış pastırmayı ekleyin. Orta ateşte 1-2 dakika kavurup, ocağın altını kısın. Krema, süt ve suyu üzerine ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika pişirin.
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3
Brüksel lahanalarını kevgir yardımıyla servis tabağına alın. İçinde kalan suya yarım limonun suyunu ekleyip 1-2 dakika karıştırın.
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4
Limon sulu sosu servis tabağına aktardığınız Brüksel lahanalarının üzerine gezdirin. Üzerine ufalanmış keçi peyniri serpip, servis yapın.
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