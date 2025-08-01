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Köri Soslu, Sarımsaklı Köfte

Köri Soslu, Sarımsaklı Köfte
ZOR 45 DAKİKA

Köri sosunun aroması ve sarımsağın keskin tadıyla lezzetlenen bu köfteler hem farklı hem de iştah açıcı bir ana yemek alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Köfte hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun.
  • 2
    Köfte hamurundan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve tepsiye dizip üzerini streçleyin. Buzdolabında 1 saat bekletin.
  • 3
    Köri sos için tereyağını eritip unu kavurun. Köri ve sütü ilave edip iyice karıştırın.
  • 4
    Kıvam alana kadar kısık ateşte sürekli karıştırın. Kıvam alınca ocaktan alın, tuz ekleyip tatlandırın. Köri sosunuz hazır.
  • 5
    Köfte hamurlarını fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında veya ızgarada ya da tavada pişirin.
  • 6
    Köri sosu, dilimlenmiş turp, taze sarımsak ve Frenk üzümü ile süsleyip servis yapın. Dilerseniz en son taze çekilmiş karabiberle tatlandırabilirsiniz.

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