Köri Soslu, Sarımsaklı Köfte
Köri sosunun aroması ve sarımsağın keskin tadıyla lezzetlenen bu köfteler hem farklı hem de iştah açıcı bir ana yemek alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun.
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2
Köfte hamurundan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve tepsiye dizip üzerini streçleyin. Buzdolabında 1 saat bekletin.
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3
Köri sos için tereyağını eritip unu kavurun. Köri ve sütü ilave edip iyice karıştırın.
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4
Kıvam alana kadar kısık ateşte sürekli karıştırın. Kıvam alınca ocaktan alın, tuz ekleyip tatlandırın. Köri sosunuz hazır.
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5
Köfte hamurlarını fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında veya ızgarada ya da tavada pişirin.
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6
Köri sosu, dilimlenmiş turp, taze sarımsak ve Frenk üzümü ile süsleyip servis yapın. Dilerseniz en son taze çekilmiş karabiberle tatlandırabilirsiniz.
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