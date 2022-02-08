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Sebzeli Kuzu Şiş

Sebzeli Kuzu Şiş
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Evde ızgara lezzetinde yumuşacık bir et yemek isteyenler için sebzeli kuzu şiş tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Marine sosu için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip karıştırın.

  • 2

    Eti ekleyip karıştırın ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. Kabak ve biberleri temizleyip etlerin boyunda kesin.

  • 3

    Tuz ve karabiberle tatlandırın. Eti aralarına sebze yerleştirerek şişe dizin. Isıtılmış döküm tavada şişleri çevirerek pişirin ve servis yapın.

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