Sebzeli Kuzu Şiş
Evde ızgara lezzetinde yumuşacık bir et yemek isteyenler için sebzeli kuzu şiş tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Marine sosu için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip karıştırın.
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2
Eti ekleyip karıştırın ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. Kabak ve biberleri temizleyip etlerin boyunda kesin.
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3
Tuz ve karabiberle tatlandırın. Eti aralarına sebze yerleştirerek şişe dizin. Isıtılmış döküm tavada şişleri çevirerek pişirin ve servis yapın.
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