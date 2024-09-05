Kuzu Budu Kızartması

Kuzu budu ya da oğlak etini Hıdırellez gününden bir önce alın. Rendelenmiş soğanı sıkıp suyunu bir kaba koyun. Toz şeker, tereyağı, süt ve tuzu ilave edin. Bu karışımla etin her tarafını iyice ovun. Kapaklı bir kaba koyun ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün yapışmaz yüzeyli bir tava yada tencerede altını ve üstünü harlı ısıda kızartın. Daha sonra azar azar sıcak su ilave ederek yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Eti kemiklerinden ayırın ve servis tabağına alın.