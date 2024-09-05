Kuzu Budu Kızartması
Akşam yemeklerinize lezzet katacak şık ve pratik tarifiyle kuzu budu kızartması
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu budu ya da oğlak etini Hıdırellez gününden bir önce alın. Rendelenmiş soğanı sıkıp suyunu bir kaba koyun. Toz şeker, tereyağı, süt ve tuzu ilave edin. Bu karışımla etin her tarafını iyice ovun. Kapaklı bir kaba koyun ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün yapışmaz yüzeyli bir tava yada tencerede altını ve üstünü harlı ısıda kızartın. Daha sonra azar azar sıcak su ilave ederek yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Eti kemiklerinden ayırın ve servis tabağına alın.
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2
Üzeri için mantarları yıkayıp saplarını koparın. Daha sonra içine bir parça kaşar peyniri koyun ve fırın tepsisine yerleştirin. Domates ve sivri biberi de yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Eti dilerseniz lavaş ekmeğinin içine sarıp dürüm şeklinde, dilerseniz tek başına mantar, domates ve biberle servis yapın.
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