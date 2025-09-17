Tarif Ara
Kuru Yemişli Taze Fasulye
ORTA 25 DAKİKA

Klasik taze fasulye yemeğine modern bir dokunuş! Kuru yemişlerin çıtırlığı ve lezzetiyle zenginleşen bu tarif, yepyeni bir deneyim sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Taze fasulyeleri ayıklayıp, verevine ince şekilde doğrayın.

  • 2

    Ezilmiş sarımsak ve biraz tuz ile birlikte, 2 yemek kaşığı zeytinyağında kapağı kapalı tavada pişirin. Gerekirse çok az su ekleyin.

  • 3

    Pişmeye yakın turna yemişlerini ilave edip birkaç dakika daha pişirin.

  • 4

    Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış dereotu, nane, taze soğan ve iri kırılmış bademleri ekleyin.

  • 5
    Limon suyunu ve kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ederek karıştırın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

