Kuru Yemişli Taze Fasulye
Klasik taze fasulye yemeğine modern bir dokunuş! Kuru yemişlerin çıtırlığı ve lezzetiyle zenginleşen bu tarif, yepyeni bir deneyim sunar.
Malzemeler
Yapılışı
1
Taze fasulyeleri ayıklayıp, verevine ince şekilde doğrayın.
2
Ezilmiş sarımsak ve biraz tuz ile birlikte, 2 yemek kaşığı zeytinyağında kapağı kapalı tavada pişirin. Gerekirse çok az su ekleyin.
3
Pişmeye yakın turna yemişlerini ilave edip birkaç dakika daha pişirin.
4
Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış dereotu, nane, taze soğan ve iri kırılmış bademleri ekleyin.
5
Limon suyunu ve kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ederek karıştırın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
