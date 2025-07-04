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Pastırmalı, Kırmızı Biberli Kuru Fasulye (Tavce Gravce)

Pastırmalı, Kırmızı Biberli Kuru Fasulye Tavce Gravce
KOLAY 30 DAKİKA

Balkanların meşhur yemeği Tavce Gravce, pastırma ve közlenmiş kırmızı biberle buluşarak bambaşka bir lezzet şölenine dönüşüyor. Kuru fasulyenin en aromatik hali sofralarınıza geliyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuru fasulyeyi yıkayıp tencereye alın. Üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edip kapağı açık olarak bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp kenara alın.

  • 2

    Tereyağını ısıtıp, küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Salçaları ilave edip karıştırın. Tuz ve toz kırmızıbiber katıp karıştırın. Kuru fasulyeyi ilave edip, üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ekleyin. Ara sıra karıştırarak hafif yumuşayana dek pişirin. Bu aşamada suyu biterse azar azar kaynar su ilave edebilirsiniz. Daha sonra hafifçe karıştırıp orta boy kapaklı bir güveç kabına alın.

  • 3

    Üzerine rendelenmiş domatesi yayın. Uzun şeritler halinde kesilmiş pastırma ve kırmızı biberi fasulyelerin aralarına yerleştirin. Kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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