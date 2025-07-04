Pastırmalı, Kırmızı Biberli Kuru Fasulye (Tavce Gravce)

Tereyağını ısıtıp, küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Salçaları ilave edip karıştırın. Tuz ve toz kırmızıbiber katıp karıştırın. Kuru fasulyeyi ilave edip, üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ekleyin. Ara sıra karıştırarak hafif yumuşayana dek pişirin. Bu aşamada suyu biterse azar azar kaynar su ilave edebilirsiniz. Daha sonra hafifçe karıştırıp orta boy kapaklı bir güveç kabına alın.