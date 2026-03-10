Giriş Yap Üye ol
Kırmızı Lahana ve Havuçlu Fried Rice

ORTA 20 DAKİKA 4-6 KİŞİLİK

Kesim tekniklerini en iyi şekilde uygulayabileceğiniz Kırmızı Lahana ve Havuçlu Fried Rice tarifimiz. Bir chef edasıyla chef tarifi hazırlamak istiyorsanız sizin için ideal seçim olacak.

Kırmızı Lahana ve Havuçlu Fried Rice Malzemeleri

Kırmızı Lahana ve Havuçlu Fried Rice Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını wok tavada ısıtın. Brunoise doğranmış soğanı 3 dakika soteleyin. Paysanne doğranmış havucu ekleyip 4–5 dakika soteleyin. Son olarak chiffonade tekniğiyle doğranmış kırmızı lahanayı ekleyip 4–5 dakika pişirin. 1 yemek kaşığı soya sosu ve şekeri katın, 2 dakika daha pişirin.

  • 2

    Haşlanmış pirinci tavaya ilave edin. Karabiber serpin. Pirinç tane olana kadar karıştırarak kavurun.

  • 3

    Ayrı bir tavada susam yağını ısıtın. Yumurtaları kırıp kalan soya sosu ile hızlıca karıştırarak pişirin. Çırpılmış yumurta kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

  • 4

    Hazırladığınız yumurtayı pirinçli karışıma ekleyin.

  • 5

    Yumurtalı pirinç karışımını servis tabağına alın. Üzerine chiffonade doğranmış marul serpiştirerek servis yapın.

