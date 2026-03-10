Giriş Yap Üye ol
Executive Chef Sabri Canberk Gezer, fried rice tarifinde doğrama tekniklerini öne çıkarıtor. Bu yöntem sebzelerin rengini ve dokusunu koruyor. Peki nedir bu doğrama teknikleri? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Brunoise

Sebzeler önce ince uzun şeritler haline (julienne) getirilir. Daha sonra bu şeritler 2-3 mm'lik minik küpler haline doğranır. Genellikle pilav, garnitür, çorba veya soslarda homojen ve estetik bir görünüm için kullanılır.

Paysanne

Sebzeler önce ince dilimler haline getirilir ardından 1–2 mm kalınlığında üçgen, kare veya yuvarlak şekillerde rüstik doğranır. Bu teknik, sebzelerin eşit pişmesini ve tabaklarda daha doğal, ev yapımı bir görünüm kazanmasını sağlar. Çorbalar, pilavlar, taneli garnitürler ve sebze sotelerinde geleneksel Fransız mutfağı tarzında sıkça kullanılır.

Chiffonade

Genellikle fesleğen, nane, ıspanak gibi yapraklı ot ve sebzeler üst üste konup sıkıca rulo yapılır. Bu rulo, 2–3 mm genişliğinde ince şeritler halinde kesilerek şık ve zarif bir görünüm elde edilir. Fransız mutfağından gelen chiffonade tekniği salatalara, garnitürlere ve tabak süslemelerine estetik katar.

Executive Chef Sabri Canberk Gezer’in Graten tekniğiyle hazırladığı; sebzelerin kat kat dizilip peynirle harmanlandığı bu tarifte, her katman lezzeti bir üst seviyeye taşıyor.
Executive Chef Sabri Canberk Gezer, grilled tekniği kullanarak dışı çıtır, içi yumuşacık bir somon fileto hazırladı. Bu yöntemin püf noktalarına ve tarifin adımlarına gelin birlikte bakalım.
Wilting tekniği, yapraklı sebzelerin ısıtılarak veya buharda pişirilerek yumuşatılması işlemidir. Bu teknikte, sebzeler fazla su kaybetmeden yavaşça yumuşar. Genellikle sebzeler tavada veya sıcak suyun içinde kısa bir süre ısıtılır. Wilting, sebzenin lezzetini yoğunlaştırırken, dokusunu da yumuşatır, bu sayede pişirme süresi daha kısa olur. Örneğin ıspanak veya pazı gibi sebzeler, bu teknikle daha yumuşak ve lezzetli hale getirilir.