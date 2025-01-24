Şiveydiz
Kolayca hazırlanabilen bu şiveydiz tarifi, özellikle etli yemekleri sevenlerin favorisi olacak. Geleneksel lezzeti sofralarınıza taşımak için bu tarifi mutlaka deneyin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu etini çorba tenceresine alın. Suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin. Zeytinyağını ekleyin. Taze sarımsakların beyaz kısımlarını üç parmak kalınlığında doğrayın ve tencereye ilave edin. Malzemenin üzerini geçecek kadar su katın. Nohudu ekleyip, sarımsaklar yumuşayana kadar pişirin.
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2
Terbiye için tüm malzemeyi bir kasede çırpın. Tenceredeki sudan bir kepçe alıp yoğurtla karıştın. Daha sonra sürekli karıştırarak azar azar tencereye ilave edin. Kısık ısıda kaynayana kadar pişirin. Sos için naneyi sadeyağda kavurun. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.
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