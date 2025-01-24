Terbiye için tüm malzemeyi bir kasede çırpın. Tenceredeki sudan bir kepçe alıp yoğurtla karıştın. Daha sonra sürekli karıştırarak azar azar tencereye ilave edin. Kısık ısıda kaynayana kadar pişirin. Sos için naneyi sadeyağda kavurun. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.