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Kaymaklı İncir Kavurması

İncir ve kaymağın buluşmasıyla ortaya çıkan enfes bir tatlı...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İncirleri yıkayıp, küp şeklinde doğrayın. Çukur bir kaba alıp, üzerine sıcak suyu ilave edin ve 1 saat dinlendirin. İncirin suyunu süzüp suyu ve inciri farklı kaplara alın. Tereyağını geniş bir tavada eritin. İnciri ekleyip 5 dakika kavurun.

  • 2

    İncir suyu ve toz şeker ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kabukları temizlenmiş badem ve kaymakla birlikte servis yapın.

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