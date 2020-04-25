Kaymaklı İncir Kavurması
İncir ve kaymağın buluşmasıyla ortaya çıkan enfes bir tatlı...
Malzemeler
Yapılışı
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1
İncirleri yıkayıp, küp şeklinde doğrayın. Çukur bir kaba alıp, üzerine sıcak suyu ilave edin ve 1 saat dinlendirin. İncirin suyunu süzüp suyu ve inciri farklı kaplara alın. Tereyağını geniş bir tavada eritin. İnciri ekleyip 5 dakika kavurun.
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2
İncir suyu ve toz şeker ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kabukları temizlenmiş badem ve kaymakla birlikte servis yapın.
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