Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Karidesli ve kabaklı spagetti

Karidesli ve Kabaklı Spagetti

Karidesli ve Kabaklı Spagetti
ORTA 30 DAKİKA

Karides ve kabakla birlikte lezzet şölenine dönen bir spagetti tarifi: Karidesli ve Kabaklı Spagetti

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş tencerede suyu kaynatın, tuz ekleyin. Spagetti'yi hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Süzmeden önce yarım çay bardağı suyunu ayırın.

  • 2

    Sos için yapışmaz yüzeyli bir tavaya zeytinyağını alın. Sarımsağı ekleyerek kavurun. Karidesleri ekleyin, önlü arkalı 2 dakika soteleyin. Ardından kiraz domatesleri ekleyin. Domateslerin kabukları hafif çatlayana kadar pişirin.

  • 3

    İnce uzun doğranmış kabağı ilave edin, 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Ayırdığınız makarna suyundan ekleyin. Tereyağı ve limon suyunu da ilave ederek karıştırın.

  • 4
    Haşlanmış spagetti'yi tavaya alın. İyice karıştırarak 4-5 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Ortasına karidesleri yerleştirerek üzerine zeytinyağı gezdirin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

