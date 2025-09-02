Karidesli ve Kabaklı Spagetti
Karides ve kabakla birlikte lezzet şölenine dönen bir spagetti tarifi: Karidesli ve Kabaklı Spagetti
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş tencerede suyu kaynatın, tuz ekleyin. Spagetti'yi hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Süzmeden önce yarım çay bardağı suyunu ayırın.
-
2
Sos için yapışmaz yüzeyli bir tavaya zeytinyağını alın. Sarımsağı ekleyerek kavurun. Karidesleri ekleyin, önlü arkalı 2 dakika soteleyin. Ardından kiraz domatesleri ekleyin. Domateslerin kabukları hafif çatlayana kadar pişirin.
-
3
İnce uzun doğranmış kabağı ilave edin, 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Ayırdığınız makarna suyundan ekleyin. Tereyağı ve limon suyunu da ilave ederek karıştırın.
-
4
Haşlanmış spagetti'yi tavaya alın. İyice karıştırarak 4-5 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Ortasına karidesleri yerleştirerek üzerine zeytinyağı gezdirin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
