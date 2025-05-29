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Izgara Teriyaki Bonfile Şiş

Izgara Teriyaki Bonfile Şiş

Uzak Doğu esintisi mangal keyfiyle buluşuyor: Karamelize teriyaki sosuyla marine edilmiş ızgara bonfile şiş, damakta iz bırakan bir lezzet deneyimi sunuyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bonfileyi 8 eşit parçaya ayırın
  • 2

    Teriyaki marinatı için tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Daha sonra 1/3'ünü kenara ayırın. Kalan kısmının içine eti koyup en az 2 saat buzdolabında bekletin.

  • 3

    Biberi barbekü ızgarasının düşük ateş bölümünde çevirerek közleyin. Kabuklarını soyup jülyen doğrayın. Üzerine kıyılmış kekik, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip kenara alın.

  • 4

    Yarım dolmalık kırmızıbiberi uzunlamasına ikiye bölün. Daha sonra her parçayı üçe bölün. Soğanı enine ikiye bölüp, katlarına ayırın.

  • 5

    Marineden çıkardığınız bir parça eti şişe geçirin. Sırasıyla soğan, mantar ve kırmızıbiber dizin. Şişte 4 parça et olacak şekilde işlemi devam ettirin. İkinci şişi de aynı şekilde hazırlayın. Şişleri barbekü ızgarasının orta ateş bölümüne yerleştirin. 10 dakika çevirerek pişirin. Bonfile şişleri servis tabağına alın. Kenara ayırdığınız teriyaki sosla birlikte servis yapın.

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