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Hellim Izgara

Hellim Izgara
10 DAKİKA

Hellim ızgara, sofralarınıza lezzet katacak bir et tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hellim peynirini büyük olarak biberiye dallarına ya da şişlere geçirin. Elinizi önce zeytinyağına sonra pul bibere batırıp peynirin üzerine sürün. Mangalda çevirerek pişirin. Kıyılmış maydanoz ve biber serpip servis yapın.

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