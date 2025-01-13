Hellim Izgara
Hellim ızgara, sofralarınıza lezzet katacak bir et tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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Hellim peynirini büyük olarak biberiye dallarına ya da şişlere geçirin. Elinizi önce zeytinyağına sonra pul bibere batırıp peynirin üzerine sürün. Mangalda çevirerek pişirin. Kıyılmış maydanoz ve biber serpip servis yapın.
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