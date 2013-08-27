Hamsi Krep

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. İç malzemesi için tereyağında ince kıyılmış soğan ve sarımsağı pembeleşene dek kavurun. İnce kıyılmış domates ve mantarı ilave ederek, kısık ateşte malzemeler suyunu çekinceye kadar pişirin. Kuşbaşı şeklinde doğranmış hamsileri ekleyip 5 dakika daha pişirin.