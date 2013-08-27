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Hamsi Krep

Hamsi Krep
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Kolay hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle hamsi krep

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krep için yumurtaları çırpın. Un, tuz ve sütü ilave ederek çırpma teli ile çırpmaya devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya karışımdan birer kepçe döküp krepleri hazırlayın.
  • 2
    Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. İç malzemesi için tereyağında ince kıyılmış soğan ve sarımsağı pembeleşene dek kavurun. İnce kıyılmış domates ve mantarı ilave ederek, kısık ateşte malzemeler suyunu çekinceye kadar pişirin. Kuşbaşı şeklinde doğranmış hamsileri ekleyip 5 dakika daha pişirin.
  • 3
    Kreplerin içine hamsili harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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