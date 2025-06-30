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Fırında Pastırmalı Avokado

Fırında Pastırmalı Avokado
KOLAY 15 DAKİKA

Sağlıklı ve pratik bir tarif arayanlar için fırında pastırmalı avokado tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Avokadoları boylamasına ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Bir tatlı kaşığı yardımıyla iç kısmını hafifçe alın.

  • 2

    Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine iç kısımları üstte kalacak şekilde avokadoları yerleştirin. Yumurtaları dikkatlice avokadoların içine kırın

  • 3

    Yumurtaların üzerine karabiber, pul biber ve tuz serpin. Avokadoların üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.

  • 4

    Pastırma dilimlerini küçük küp şeklinde kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe çıtırlaşana kadar kızartın.

  • 5
    Fırından çıkan avokado dilimlerinin üzerine pastırmaları ve kıyılmış yeşil soğanları serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek kızarmış ekmek dilimleri ile birlikte servis yapın.

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