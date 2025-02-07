Deniz Ürünlü Paella

Kalamar, karides ve midyeleri pirincin üzerine ilave edin. Deniz ürünleri pişene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Deniz ürünleri yumuşayıp piştiğinde bezelyeyi ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin. 5-10 dakika kadar dinlendirerek servis yapın.