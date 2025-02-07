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Deniz Ürünlü Paella

Deniz Ürünlü Paella
ORTA 40 DAKİKA

Deniz Ürünlü Paella: Akdeniz’in taptaze deniz ürünleriyle hazırlanan, renkli ve lezzet dolu bir sofra keyfi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Safranı sıcak tavuk suyuna ekleyin ve çözülmesi için karıştırın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.

  • 2

    İnce doğradığınız soğanı tavaya alın ve şeffaflaşana kadar soteleyin. Ardından ezilmiş 2 diş sarımsağı ilave edin ve birkaç dakika daha soteleyin.

  • 3

    İnce şeritler halinde doğradığınız kırmızıbiber ve yeşil biberi de tavaya alın. Biberler yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.

  • 4

    Pirinci tavaya ilave edin ve birkaç dakika kavurun, böylece pirinç yağı iyice emer.

  • 5

    Safranlı tavuk suyunu pirincin üzerine ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve pirinç suyu çekene kadar pişirin.

  • 6

    Kalamar, karides ve midyeleri pirincin üzerine ilave edin. Deniz ürünleri pişene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Deniz ürünleri yumuşayıp piştiğinde bezelyeyi ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin. 5-10 dakika kadar dinlendirerek servis yapın.

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