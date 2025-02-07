Deniz Ürünlü Paella
Deniz Ürünlü Paella: Akdeniz’in taptaze deniz ürünleriyle hazırlanan, renkli ve lezzet dolu bir sofra keyfi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Safranı sıcak tavuk suyuna ekleyin ve çözülmesi için karıştırın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.
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2
İnce doğradığınız soğanı tavaya alın ve şeffaflaşana kadar soteleyin. Ardından ezilmiş 2 diş sarımsağı ilave edin ve birkaç dakika daha soteleyin.
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3
İnce şeritler halinde doğradığınız kırmızıbiber ve yeşil biberi de tavaya alın. Biberler yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.
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4
Pirinci tavaya ilave edin ve birkaç dakika kavurun, böylece pirinç yağı iyice emer.
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5
Safranlı tavuk suyunu pirincin üzerine ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve pirinç suyu çekene kadar pişirin.
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6
Kalamar, karides ve midyeleri pirincin üzerine ilave edin. Deniz ürünleri pişene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Deniz ürünleri yumuşayıp piştiğinde bezelyeyi ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin. 5-10 dakika kadar dinlendirerek servis yapın.
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