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Brüksel Lahanalı Somon Izgara

Brüksel Lahanalı Somon Izgara
ORTA 30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Somon filetonun her iki yüzeyini birer tutam taze çekilmiş tuz, taze çekilmiş karabiber ve toz kırmızıbiberle lezzetlendirin.
  • 2
    Yapışmaz yüzeyli geniş bir tavayı ocağın üzerine alın. Tava iyince ısınınca tereyağı ile zeytinyağını ekleyin.
  • 3
    Tereyağı eriyince sarımsak püresini, sıcak suyu, soya sosunu, sriracha sosu ve limon suyunu ilave edin. Karışımı birkaç taşım kaynatın.
  • 4
    Sosun içine enine ikiye kesilmiş Brüksel lahanasını ve küp doğranmış patatesleri katın. 10 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
  • 5
    Bu sırada sebzeleri tavanın kenarına alın. Balığın derili kısmı alta gelecek şekilde aynı tavanın ortasına yerleştirin. 4 dakika kızartıp diğer tarafını çevirin. Sosundan kaşıkla balığın üzerine dökerek 4-5 dakika daha pişirin. Bekletmeden servis yapın.

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