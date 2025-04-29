Brüksel Lahanalı Somon Izgara
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somon filetonun her iki yüzeyini birer tutam taze çekilmiş tuz, taze çekilmiş karabiber ve toz kırmızıbiberle lezzetlendirin.
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2
Yapışmaz yüzeyli geniş bir tavayı ocağın üzerine alın. Tava iyince ısınınca tereyağı ile zeytinyağını ekleyin.
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3
Tereyağı eriyince sarımsak püresini, sıcak suyu, soya sosunu, sriracha sosu ve limon suyunu ilave edin. Karışımı birkaç taşım kaynatın.
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4
Sosun içine enine ikiye kesilmiş Brüksel lahanasını ve küp doğranmış patatesleri katın. 10 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
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5
Bu sırada sebzeleri tavanın kenarına alın. Balığın derili kısmı alta gelecek şekilde aynı tavanın ortasına yerleştirin. 4 dakika kızartıp diğer tarafını çevirin. Sosundan kaşıkla balığın üzerine dökerek 4-5 dakika daha pişirin. Bekletmeden servis yapın.
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