Kabak Lazanya
Fırından yeni çıkmış, kat kat dizilmiş kabak dilimlerinin arasındaki peynir ve sos lezzeti... Kabak Lazanya, her çatalda farklı bir keyif yaşatacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin. Uzunlamasına, ince şeritler hâlinde dilimleyin. 2 Fırın ızgarasında ya da döküm tavada her iki yüzünü hafifçe renk alana kadar pişirin. Bir kenara alın.
-
2
Soğanı ve sarımsağı kıyın. Domateslerin kabuklarını soyun ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.
-
3
Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanı ekleyin, yumuşayana kadar soteleyin. Ardından sarımsağı ilave edin. Hafifçe renk alınca rendelediğiniz domatesleri ve salçayı ekleyin. Kekik, tuz ve karabiberle tatlandırın. Sosu kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ocaktan alın.
-
4
Ricotta peynirini bir kaseye alın. İçine arzuya göre tuz, karabiber ve birkaç yaprak ince doğranmış fesleğen ekleyerek karıştırın.
-
5
Kabak dilimlerinin her birine ricottalı iç harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyun ve rulo şeklinde sarın.
-
6
Fırın kabına hazırladığınız domates sosunun yarısını yayın. Kabak rulolarını yerleştirin. Kalan sosu ruloların üzerine dökün.
-
7
Üzerine rendelenmiş mozzarella ve parmesan serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
-
8
Fırından çıkardıktan sonra taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Ilık ya da sıcak olarak servis yapın.
