Kavurma
Yumuşacık etin baharatlarla buluştuğu et kavurma, her lokmada zengin ve derin bir tat sunuyor. Sofralarınıza lezzet katacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte nefis kavurmanın tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine ayçiçek yağ dökün ve orta ateşte ısıtın. Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın. Tencerenin kapağını kapatın.
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2
Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin. Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin.
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