Bol Sebzeli Pratik Tavuk Yemeği
Tavuğun protein zenginliği, taze sebzelerin vitamin dolu dokusuyla buluşarak hem hafif hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etlerini yıkayın. Yapışmaz yüzeyli tavaya derili kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Aralarına halka doğranmış havuç, ikiye kesilmiş patates, arpacık soğan, irice doğranmış biber ve sarımsak yerleştirin.
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2
Üzerlerine tuz serpip tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte tavuk etleri kızarana kadar pişirin. Tavuk ve sebzeleri alt üst yapıp 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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