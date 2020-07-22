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Bol Sebzeli Pratik Tavuk Yemeği

Tavuğun protein zenginliği, taze sebzelerin vitamin dolu dokusuyla buluşarak hem hafif hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk etlerini yıkayın. Yapışmaz yüzeyli tavaya derili kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Aralarına halka doğranmış havuç, ikiye kesilmiş patates, arpacık soğan, irice doğranmış biber ve sarımsak yerleştirin.

  • 2

    Üzerlerine tuz serpip tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte tavuk etleri kızarana kadar pişirin. Tavuk ve sebzeleri alt üst yapıp 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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