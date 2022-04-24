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Sivas Köftesi

KOLAY

Sivas köftesi, sadece 2 malzeme kullanarak yapılabileceğiniz lezzetli bir tarif. Kolay tarifiyle Sivas köftesi tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kıymayı tuzla birlikte iyice yoğurun. Bir gün dinlendirip ertesi gün karabiber ilave edin ve yeniden iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin.

  • 2

    Fırının ızgarasında önlü arkalı, her bir tarafını 2-3 dakika pişirin. Bu şekilde dışı güzelce pişerken içi yumuşacık ve sulu kalacaktır. Domates ve biberle birlikte servis yapın.

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