Sivas Köftesi
Sivas köftesi, sadece 2 malzeme kullanarak yapılabileceğiniz lezzetli bir tarif. Kolay tarifiyle Sivas köftesi tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıymayı tuzla birlikte iyice yoğurun. Bir gün dinlendirip ertesi gün karabiber ilave edin ve yeniden iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin.
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2
Fırının ızgarasında önlü arkalı, her bir tarafını 2-3 dakika pişirin. Bu şekilde dışı güzelce pişerken içi yumuşacık ve sulu kalacaktır. Domates ve biberle birlikte servis yapın.
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