İstanbul’da Vegan Kahvaltı Rotaları

Village Coffe Eatery (Yeldeğirmeni)

Yeldeğirmeni'nde, içeri adım attığınız anda sizi ferah bir atmosferle karşılayan Village Coffee Eatery, özellikle huzurlu avlusu ve yüksek tavanlı iç mekanıyla dikkat çekiyor. Vegan kahvaltı tabağında; peynir çeşitlerinden muhammaraya, zeytinyağlı kuru domatesten şekersiz fıstık ezmesine uzanan özenli seçenekler bulunuyor. Dileyenler için matcha ya da fıstık ezmeli smoothie bowl'lar, avokadolu tartine'ler ve vegan tost da menüde yer alıyor.

Tamamen Organik Tost (Moda, Akaretler)

Tamamen Organik Tost, sade ama şık iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Ekşi mayalı ekmekle hazırlanan vegan seçenekler arasında; köz patlıcanlı vegan kokoreçli tost ve isli tofu'lu vegan biftekli tostöne çıkıyor. Hızlı ve doyurucu bir kahvaltı arayanlara önerilir.

Müjgan (Yeldeğirmeni)

Yeldeğirmeni'nin nostaljik havasını taşıyan Müjgan, sobalı sıcak iç mekanı ve emaye tepside sunulan kahvaltısıyla ev yapımı lezzetler arayanlar için birebir. Vegan kahvaltı tabağı oldukça zengin: avokado guacamole, domates pestosu, tofu, tahin-pekmez, yumurtasız menemen, kızarmış patates ve meyve gibi doyurucu seçenekler yer alıyor. Üstelik çay da sınırsız.

Mr. Dumpling (Kadıköy, Üsküdar, Sirkeci, Ataşehir)

Adını Çin mantısıyla duyurmuş olsa da Mr. Dumpling, vegan serpme kahvaltısıyla hem mideye hem de gözlere hitap ediyor. Vegan peynirlerden sucuğa, menemenden pişiye kadar geniş yelpazesiyle klasik serpme kahvaltı keyfini bitkisel versiyonuyla sunuyor. Eğer daha sade ve hızlı bir seçenek isterseniz, ızgara sebzelerle hazırladıkları vegan bazlama tostu deneyebilirsiniz. Buranın leziz vegan dumpling ve tatlı seçeneklerinin olduğunu da ayrıca belirtmeliyim. Üstelik birden fazla şubesi olması da ulaşımı kolaylaştırıyor.

Benazio (Yeldeğirmeni)

Yeldeğirmeni'nin köşesinde, tarihi bir binanın altında yer alan Benazio, taş duvarları ve bohem dekorasyonuyla dikkat çeken bir nokta. Vegan menüsü ise oldukça kapsamlı. Acukalı sebzeli tostlardan kuru meyveli avokadolu açık tostlara, vegan peynirli menemenden kahvaltı tabaklarına kadar pek çok seçenek sunuluyor. Hem doyurucu hem de yaratıcı tabaklarıyla uzun kahvaltı sofralarını sevenler için ideal.

Yumma (Moda)

Moda'da yer alan Yumma, dokuz yılı aşkın süredir Antep mutfağının zenginliğini vegan seçeneklerle buluşturan bir adres. Ahşap masa ve sandalyeleriyle sade ama sıcak bir ortam sunan mekan, kahvaltı menüsünde lokal, organik ve ev yapımı ürünlere yer veriyor. Vegan kahvaltı tabağı; muhammaradan humusa, sele zeytinden zahtere ve ev yapımı reçellere uzanan özenli bir seçki sunuyor. Ayrıca zeytin taratorlu ve köz patlıcanlı vegan tost ya da ekmek üstü humus ve mantar gibi farklı alternatifler de mevcut.