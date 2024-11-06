400°C Pizza, Moda: Moda'nın sevilen mekanlarından 400°C, Napoliten tarzı pizzalarıyla öne çıkıyor. İnce ve çıtır hamuru, taze domates sosu ve özenle seçilmiş malzemeleriyle pizzaları adeta bir İtalya ziyafeti sunuyor. Margherita'dan Quattro Formaggi'ye kadar geniş bir menüsü olan 400°C, samimi ortamıyla da dikkat çekiyor.

Mamma Mia, Cihangir: Cihangir'deki Mamma Mia, pizzalarını geleneksel İtalyan tarifiyle hazırlıyor. Odun fırınında pişen pizzaların her bir dilimi, İtalyan mutfağının ruhunu yansıtıyor. Müşterilerinin favorileri arasında Pepperoni ve Prosciutto yer alırken, mekanın sıcak atmosferi de pizzaya lezzet katıyor.

Miss Pizza, Şişhane: İstanbul'un en bilinen pizzacılarından Miss Pizza, Şişhane'de İtalyan mutfağını şehre taşıyor. İnce hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeken pizzaları, özellikle taze mozzarella ve ricotta gibi özel peynirlerle taçlandırılıyor. Miss Pizza, samimi ve rahat ortamıyla da müdavimlerinin

uğrak noktası.