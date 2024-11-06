Baltazar, Karaköy: Karaköy'deki Baltazar, odun ateşinde pişen burgerleriyle özgün bir lezzet sunuyor. Yumuşacık ekmeği, lezzet dolu köftesi ve kendine özel soslarıyla hem klasik hem de yenilikçi tatlar deneyimleyebilirsiniz. Şehrin kalbinde yer alan Baltazar, burgerlerinde kullandığı taze ve yerli malzemeleriyle etin gerçek tadını ortaya çıkarıyor.

Virginia Angus, Karaköy: Karaköy'deki Virginia Angus, yerli üretim Angus etleriyle hazırlanan burgerleriyle biliniyor. Özellikle yoğun ve dolgun tadı sevenler için ideal bir adres. Burgerlerin yanı sıra yanında gelen ev yapımı patates kızartması ve sosları da çok beğeniliyor. Samimi atmosferi ve lezzetli menüsüyle Virginia Angus, İstanbul'un favori burger duraklarından biri.

Akali, Etiler: Akali, hamburger konusunda İstanbul'da yenilikçi ve lezzet dolu bir deneyim sunuyor. Etiler'de bulunan bu mekanda burger köfteleri günlük olarak hazırlanıyor ve birbirinden farklı seçenekler sunuluyor. Sosları ve çıtır ekmekleriyle damaklarda iz bırakan Akali, burger sevenler için İstanbul'un en çok tercih edilen mekanları arasında yer alıyor.