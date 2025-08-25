Yoga Öncesi ve Sonrası Beslenme Önerileri

Hem bir eğitmen, hem de iki çocuk annesi olarak yaşamın yoğun temposu içinde dengede kalmaya çalışırken, yoga pratiği benim için büyük bir sığınak haline geldi. Zamanla fark ettim ki yoga sadece matın üzerinde olanlarla ya da ayna karşısında olanlarla sınırlı değil; nasıl uyuduğumuz, nasıl düşündüğümüz ve nasıl beslendiğimiz de bu yolculuğun bir parçası. Bugün, pratiğin etkisini artıran ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak yoga öncesi ve sonrası beslenme önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu önerilerim hem zamanla kendi tecrübelerimle oluşan hem de uzun yıllardır diyetisyenim Müge Güzey'den öğrendiklerimle hayatıma kattığım önerilerim olacak.

Yoga öncesi beslenmede temel amaç, bedenin hafif ve enerjik olmasını sağlamak. Pratikten en az 1.5-2 saat önce sindirimi kolay, besleyici ve düşük yağlı bir öğün tercih etmek pratiğimizi de daha derin noktalara taşıyor. Çok dolu bir mideyle yoga yapmak, hem fiziksel hareketleri zorlaştırıyor hem de sindirim sistemini yoruyor. En basit gibi görünen bir yüz yogası ya da hatha yoga pozu bile dolu ve ağır bir mideyle tam bir işkenceye dönüşebiliyor.

Yoga öncesi için en ideal seçenekler arasında bir dilim tam buğday ekmeği üzerine badem ezmesi, az miktarda yoğurt ile birlikte küçük porsiyon meyve ya da yulaf gibi besinler olabilir. Muz gibi potasyum içeriği yüksek meyveler, kas kramplarını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca yeterli miktarda su içmek, hem performansımızı artırıyor hem de vücudu pratik boyunca nemli tutuyor.

Eğer yoga pratiği sabah saatlerinde yapılacaksa, tamamen aç karnına yapılan pratikler de tercih edilebilir. Benim en sevdiğim zaman olabilir sabah saatleri. Henüz beden yeni yeni uyanıyorken, yoga pratiğiyle gelen ruh ve beden dengesi güne harika başlatıyor insanı. Bazı sabahlar bir şey yemeden hatta su bile içmeden mata çıkıyorum ancak bazı sabahlar uzun süreli bir açlıktan sonra hafif bir atıştırmalık, enerji seviyemi dengede tutmak için iyi geliyor. Benim son zamanlardaki favorim sabah aç karnına yediğim bir tatlı kaşığı tahin… Hem mide dostu hem de pratik öncesi hafif ve besleyici.

Yoga sonrası ise vücut hem yenilenmeye hem de toparlanmaya ihtiyaç duyuyor. Terle kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konması ve kasların onarılması için yoga sonrası beslenme oldukça önemli.

Bu süreçte, protein ve karbonhidrat içeren dengeli bir öğün tercih ediyorum. Örneğin; kinoa salatası, sebzeli omlet, yoğurt ve meyve karışımı ya da hurma ile birlikte birkaç badem... Ayrıca magnezyum, potasyum ve omega-3 açısından zengin gıdalar; kasların gevşemesine ve pratik sonrası dengelenmeye yardımcı oluyor. Ben son zamanlarda çocuklar ve gündelik koşturmaca içinde yoga pratiği sonrası hemen 1 bardak kemik suyu ile bedenimi dengelemeye çalışıyorum. Çünkü yoga sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sindirimi desteklemek ve bedeni yormamak. Bu nedenle aşırı yağlı, işlenmiş ve rafine şeker içeren gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Zaten derin bir pratikten sonra beden kocaman bir öğün istemiyor. Dinlenmeye, sakin kalmaya ihtiyacı oluyor midenin de. Hafif bir öğün sonrasında sıcak zencefilli su ya da bitki çayları da çok iyi geliyor bedene.

Unutmamak gerekir ki yoga sadece matın üzerinde ya da ayna karşısında yaptıklarımızla sınırlı değil; bedenimizi nasıl beslediğimiz, kendimize nasıl davrandığımız da bu yolculuğun bir parçası. Her gün aynı olmayabilir, bazen enerjimiz düşük olabilir ya da beslenmemiz istediğimiz düzende gitmeyebilir. Ama bu da yolculuğun bir parçası… Önemli olan kendimize nazik davranmak, bedenimizi dinlemek ve küçük adımlarla da olsa içten dışa iyi hissetmeye devam etmek. Umarım bu öneriler pratiğinizi destekler ve kendinize ayırdığınız o özel zamanı daha da kıymetli kılar.