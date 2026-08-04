En Beğenilen Makarna Sosları Rehberi
Makarna hazırlamanın sırrı sadece hamurun kalitesinde değil, sosun yapısında ve seçilen makarna tipiyle kurduğu doğru dengede gizlidir. İtalyan mutfak kültüründe her sos, yapısına (akışkan, taneli, kremamsı veya zeytinyağlı) en uygun makarna formuyla eşleştirilir. Bu rehberde en beğenilen makarna soslarını ve evde en lezzetli şekilde yapmanın sırlarını bulacaksınız.
Mükemmel Makarna Sosu Hazırlamanın Kuralları
Hangi sosu hazırlarsanız hazırlayın, restoran kalitesinde bir lezzet yakalamak için şu temel adımları uygulayın:
Makarna Haşlama Suyu Kullanın
Sosunuz ne olursa olsun, haşlama suyundan mutlaka 1 çay bardağı kenara ayırın. Nişasta dolu bu tuzlu su, yağ ile sosun emülsifiye olmasını (pürüzsüzce birleşmesini) sağlar ve sosun makarnaya yapışmasına yardımcı olur.
Sos ve Makarnayı Tavada Buluşturun
Makarnayı süzüp tabağa koyduktan sonra üzerine sos dökmeyin. Makarnayı al dente (hafif diri) kıvamdayken süzüp sosun olduğu tavaya atın ve 1-2 dakika kısık ateşte birlikte pişirin (Mantecatura işlemi).
Peyniri Ateşten Aldıktan Sonra Ekleyin
Parmesan veya Pecorino gibi sert peynirleri sos kaynarken eklerseniz peynir kesilir ve topaklanır. Peyniri her zaman tavayı ocaktan aldıktan sonra ekleyin.
Kaliteli Zeytinyağı ve Sarımsak Kullanımı
Zeytinyağlı soslarda sarımsağı yakmayın. Sarımsak kahverengileşirse acılaşır; sadece aromasını yağa bırakması yeterlidir.
Makarna Sosları ve Özellikleri
Bolognese (Ragù alla Bolognese)
İtalya'nın Bologna şehrine özgü, köklü ve zengin bir et sosudur.
Temel Malzemeler
Dana kıyma, sofrito (ince kıyılmış havuç, kereviz sapı, soğan), az miktarda domates salçası/püresi, süt ve et suyu.
Lezzet Profili
Yüksek domates asiditesinden ziyade, saatlerce kısık ateşte pişerek derinleşen et ve sebze lezzeti olmalı.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Tagliatelle, Pappardelle, Lasagna. (Geniş ve yassı makarnalar taneli et sosunu mükemmel tutar.)
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Carbonara
Roma mutfağının en çok yanlış bilinen ancak orijinali büyüleyici olan efsane sosudur. İçinde kesinlikle krema bulunmaz.
Temel Malzemeler
Kaliteli füme et, yumurta sarısı, Pecorino Romano peyniri ve bol taze çekilmiş siyah karabiber.
Lezzet Profili
Yumurta sarısı, peynir ve makarna haşlama suyunun birleşimiyle elde edilen zengin, kremamsı ve umami dolu bir tat.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Spaghetti, Rigatoni, Bucatini.
Yumurtalı Makarna (Carbonara) Tarifimiz İçin Tıklayın
Pesto alla Genese
Kuzey İtalya'nın Cenova bölgesinden çıkan, pişirilmeden (çiğden) hazırlanan ferahlatıcı bir stildir.
Temel Malzemeler
Taze taze fesleğen yaprakları, kavrulmuş çam fıstığı, sarımsak, sızma zeytinyağı, Parmesan (Parmigiano-Reggiano) ve Pecorino peyniri.
Lezzet Profili
Otlu, ferah, kuruyemiş aromalı ve zeytinyağının saflığını hissettiren yoğun aroma.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Trofie, Penne, Fusilli (Burgu). (Kıvrımlı makarnalar yeşil sosu aralarında hapseder.)
Pesto Soslu Makarna Tarifimiz İçin Tıklayın
Alfredo (Fettuccine Alfredo)
Roma'da doğan ancak Amerikan mutfağında krema ve tavuk eklenerek popülerleşen kadifemsi bir sostur.
Orijinal Malzemeler
Bol kaliteli tereyağı, taze rendelenmiş Parmesan peyniri ve makarna haşlama suyu.
Modern (Kremalı) Versiyon
Sıvı krema, tereyağı, sarımsak, parmesan (isteğe bağlı ızgara tavuk ve mantar).
Lezzet Profili
Yoğun sütlü, kremamsı ve tereyağı odaklı zengin lezzet.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Fettuccine.
Cacio e Pepe
Kelime anlamı "Peynir ve Biber" olan, sadece 3 malzemeyle mucizeler yaratan Roma klasiğidir.
Temel Malzemeler
Rendelenmiş Pecorino Romano peyniri, taze çekilmiş tane siyah karabiber ve makarna haşlama suyu.
Lezzet Profili
Karabiberin acımsı sıcaklığı ile tuzlu keskin peynirin kusursuz kremamsı dengesi.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Tonnarelli, Spaghetti.
Arrabbiata
İtalyanca "öfkeli" anlamına gelen Arrabbiata, acı biberin ön planda olduğu pratik bir domates sosudur.
Temel Malzemeler
Kaliteli domates püresi/küp domates, sızma zeytinyağı, bol sarımsak ve kurutulmuş acı kırmızı pul biber (chili).
Lezzet Profili
Keskin sarımsak aromalı, domates ferahlığında ve baskın acılığa sahip dinamik tat.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Penne Rigate
Arrabbiata Soslu Makarna Tarifimiz İçin Tıklayın
Puttanesca
Napoli bölgesine ait, dolabınızdaki temel konserve malzemelerle hazırlanan lezzet patlamasıdır.
Temel Malzemeler
Domates, sarımsak, siyah zeytin, kapari, hamsi (anchovy) filetoları ve acı biber.
Lezzet Profili
Kapari ve hamsiden gelen yoğun tuzlu, ekşimsi, umami yönü güçlü Akdeniz aroması.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Spaghetti, Linguine.
Quattro Formaggi (4 Peynirli Sos)
Çeşitli peynirlerin eritilerek oluşturulduğu gövdeli ve pürüzsüz bir sostur.
Temel Malzemeler
Sıvı krema altyapısında eritilmiş Gorgonzola (veya Roquefort), Fontina/Provolone, Parmesan ve Mozzarella.
Lezzet Profili
Küflü peynirin keskinliği ile eritme peynirlerin yumuşaklığının birleştiği yoğun aromatik tat.
En İyi Makarna Eşleşmesi
Gnocchi, Farfalle (Kelebek), Rigatoni.
Sos ve Makarna Uyum Tablosu
|Sos Adı
|Sosun Yapısı / Bazı
|
Karakteristik
Malzemeler
|
En Uyumlu
Makarna Tipi
|Bolognese
|Yoğun, Etli ve Taneli
|
Dana Kıyması
Sebzeler, Az Salça
|Tagliatelle, Pappardelle
|Carbonara
|Kremamsı, Emülsifiye
|
Yumurta Sarısı
Guanciale, Pecorino
|Spaghetti, Rigatoni
|Pesto
|Çiğ, Yağlı ve Otlu
|
Taze Fesleğen, Çam Fıstığı
Parmesan
|Trofie, Fusilli, Penne
|Alfredo
|Tereyağlı / Kremalı
|Tereyağı, Parmesan
|Fettuccine
|Cacio e Pepe
|Akışkan Kremamsı
|
Pecorino Romano
Bol Karabiber
|Tonnarelli, Spaghetti
|Arrabbiata
|Hafif Taneli Domatesli
|
Domates, Sarımsak
Acı Biber
|Penne Rigate
|Puttanesca
|Aromatik ve Parçalı
|
Kapari, Siyah Zeytin
Domates
|Spaghetti, Linguine
|4 Peynirli
|Yoğun Kremamsı
|
Gorgonzola, Parmesan
Mozzarella
|Gnocchi, Farfalle
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