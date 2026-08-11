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Kültür Röportaj Mahir Lokantası I Sofra Esnaf Hikayeleri

Mahir Lokantası I Sofra Esnaf Hikayeleri

Beyoğlu Pera'daki Mahir Lokantasının hikayesini şefi Mahir Nazlıcan'dan dinliyoruz
Mahir Lokantası I Sofra Esnaf Hikayeleri

Beyoğlu Pera'daki vazgeçilmez yeme içme duraklarından biri olan Mahir Lokantası'nın kurucu şefi Mahir Nazlıcan konuğumuz oldu. Mahir Lokantası'nın geçmişten günümüze gelişini şefimizin kendi anlatımıyla dinlemek çok keyifli.

Sofra’da Bu Ay

  • Yunan Adaları'nda Lezzet Festivali
  • Zeynep Dinç'ten Pembeli Morlu Yaz Esintileri
  • Kuzey Ege'nin En Güzel Yeme&İçme Noktaları
  • İnci Bak'tan Yöresel Domateslerle Anadolu Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

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