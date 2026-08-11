Mahir Lokantası I Sofra Esnaf Hikayeleri

Beyoğlu Pera'daki vazgeçilmez yeme içme duraklarından biri olan Mahir Lokantası'nın kurucu şefi Mahir Nazlıcan konuğumuz oldu. Mahir Lokantası'nın geçmişten günümüze gelişini şefimizin kendi anlatımıyla dinlemek çok keyifli.