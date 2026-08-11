Mahir Lokantası I Sofra Esnaf Hikayeleri
Beyoğlu Pera'daki Mahir Lokantasının hikayesini şefi Mahir Nazlıcan'dan dinliyoruz
Beyoğlu Pera'daki vazgeçilmez yeme içme duraklarından biri olan Mahir Lokantası'nın kurucu şefi Mahir Nazlıcan konuğumuz oldu. Mahir Lokantası'nın geçmişten günümüze gelişini şefimizin kendi anlatımıyla dinlemek çok keyifli.
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