Eda Karabulut ile Çay Saati

Sofra Dergisi şefimiz Ali Can Sabunsoy ve Masterchef yarışmacısı Eda Karabulut ile birlikte çay saati için dereotlu poğaça tarifi hazırladı. Keyifli sohbet eşliğinde hazırladıkları lezzetli poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz! Sofra mutfağında yapılan bu tarif çay saatlerinize hem doyuruculuk hem de lezzet katacak.