Eda Karabulut ile Çay Saati
Masterchef'in sempatik ve başarılı yarışmacılarından Eda Karabulut Sofra mutfağında şefimiz Ali Can Sabunsoy'un konuğu oldu. Keyifli sohbet eşliğinde birlikte dereotlu poğaça hazırlayan şeflerimizin bu tarifini mutlaka denemelisiniz!
Sofra Dergisi şefimiz Ali Can Sabunsoy ve Masterchef yarışmacısı Eda Karabulut ile birlikte çay saati için dereotlu poğaça tarifi hazırladı. Keyifli sohbet eşliğinde hazırladıkları lezzetli poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz! Sofra mutfağında yapılan bu tarif çay saatlerinize hem doyuruculuk hem de lezzet katacak.
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