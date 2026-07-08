Aysu Türkoğlu Sofra'nın Konuğu Oldu
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu ile şefimiz Ali Can Sabunsoy, yeni çıkan Sofra Protein özel sayımızdan Yulaflı Kuruyemiş Bar tarifini hazırladı.
Ocean's Seven parkurunun altıncısı olan Tsugaru Kanalı'na gitmeden önce konuğumuz olan Aysu Türkoğlu'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şefimiz Ali Can Sabunsoy ile birlikte protein bar hazırlayan Aysu Türkoğlu günlük rutinini beslenme şeklini, yemek alışkanlaıklarını, yaşamına dair merak ettiklerimizi bizlerle paylaştı.
Japonya'daki geçişi öncesi konuğumuz olan Aysu Türkoğlu'nun başarılarını gururla takip etmeye devam ediyoruz.
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