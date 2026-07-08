Esnaf Hikayeleri I Moda da Nata

Pandemi döneminde, evde hobi olarak başlayan Nata serüveni, Burak ve Andreia'nın tutkusuyla profesyonel bir girişime dönüştü. Bu süreçte, ikili sadece bir iş kurmakla kalmadı, aynı zamanda Portekiz'in geleneksel lezzetlerini Moda'nın kalbine taşıdı. Ziyaretçilere sundukları açık mutfak konsepti, hem taze hem de el yapımı tatlıların tadını deneyimlemeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Hikayelerini gelin bir de onlardan dinleyelim.