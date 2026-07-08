Esnaf Hikayeleri I Moda da Nata
Moda’nın sokaklarında başlayan bir hikaye… Türkiye’nin ilk nata dükkanı olan Moda da Nata, bir tatlı dükkanı olmaası yanı sıra bir kültür, bir emek ve cesur bir hayalin hikayesini anlatıyor. Bu bölümde Sofra YouTube kanalında, vitrinden yükselen tarçın kokusunun arkasındaki emeği, ilk günleri, mutfaktaki ritüelleri ve Moda’da kurulan bu sıcacık dünyanın hikayesini keşfediyoruz.
Pandemi döneminde, evde hobi olarak başlayan Nata serüveni, Burak ve Andreia'nın tutkusuyla profesyonel bir girişime dönüştü. Bu süreçte, ikili sadece bir iş kurmakla kalmadı, aynı zamanda Portekiz'in geleneksel lezzetlerini Moda'nın kalbine taşıdı. Ziyaretçilere sundukları açık mutfak konsepti, hem taze hem de el yapımı tatlıların tadını deneyimlemeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Hikayelerini gelin bir de onlardan dinleyelim.
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