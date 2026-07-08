Çok Kıymetli Konuğumuz Aysu Türkoğlu Çay Saatinde Bizimle

Tsugaru Kanalı'na gitmeden önce konuğumuz olan Aysu Türkoğlu'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şefimiz Ali Can Sabunsoy ile birlikte protein bar hazırlayan Aysu Türkoğlu günlük rutinini beslenme şeklini bizlerle paylaşıyor. Japonya'da gerçekleşecek Ocean 7 parkuru için yaptığı yoğun hazırlıklardan bahseden Aysu Türkoğlu sadece antrenman yapmanın değil doğru beslenmenin de önemini vurguluyor. Kendisine bu yolculuğunda başarılar diliyor ve bizi gururlandıracağını biliyoruz.