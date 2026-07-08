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Kültür Röportaj Çok Kıymetli Konuğumuz Aysu Türkoğlu Çay Saatinde Bizimle

Çok Kıymetli Konuğumuz Aysu Türkoğlu Çay Saatinde Bizimle

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu ile şefimiz Ali Can Sabunsoy, yeni çıkan Sofra Protein özel sayımızdan Yulaflı Kuruyemiş Bar tarifini hazırladı. Yulaf, kuruyemişler ve kuru meyvelerle hazırlanan bu pratik tarif; çay saatlerine lezzet katarken, gün içinde yanınızda taşıyabileceğiniz doyurucu bir alternatif olarak da öne çıkıyor.
Çok Kıymetli Konuğumuz Aysu Türkoğlu Çay Saatinde Bizimle

Tsugaru Kanalı'na gitmeden önce konuğumuz olan Aysu Türkoğlu'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şefimiz Ali Can Sabunsoy ile birlikte protein bar hazırlayan Aysu Türkoğlu günlük rutinini beslenme şeklini bizlerle paylaşıyor. Japonya'da gerçekleşecek Ocean 7 parkuru için yaptığı yoğun hazırlıklardan bahseden Aysu Türkoğlu sadece antrenman yapmanın değil doğru beslenmenin de önemini vurguluyor. Kendisine bu yolculuğunda başarılar diliyor ve bizi gururlandıracağını biliyoruz.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Yaratıcı ve Güçlü Tabaklar
  • Proteinin En Lezzetli Halleri
  • İnci Bak'tan İmza Kaseler
  • 76 Tarif Hızlı Kolay Lezzetli!
ve Daha Fazlası ...

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