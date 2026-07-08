Kadıköy Yeldeğirmeni’nde, Birkaç Masalık Minicik Bir Dükkan: Salepepe 🍕
içeride Tokyo usulü pizzalar, kuvvetli bir emek ve anlatacak sağlam bir hikaye var. Esnaf Hikayeleri’nin ilk bölümünde Salepepe’nin mutfağına girip şef Altuğ Şencan'ın nasıl başladığını, bu işi neden böyle yaptığını ve o pizzaların neden bu kadar konuşulduğunu dinledik. Hamur açıldı, fırın yandı, sohbet koyulaştı... Bizce tam olması gerektiği gibi bir mahalle hikâyesi oldu.
''Merhaba ben Altuğ Şencan Sale Pepe'nin kurucusu ve şefiyim. Yediğim pizzaları hiç beğenmediğim için en son kendim yapmaya karar verdim. Bu işin çıkış noktası budur. Her gün belli bir sayıda ürün çıkarıp bu ürünleri bitirip evime gitmek istiyordum.'' açıklamalarında bulunan Altuğ şef yaptığı pizzaların lezzetiyle bu iddialarını kanıtlar nitelikte. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde ufak şirin ve hayli lezzetli bir dükkan olan Salepepe'nin hikayesini Kurucusu ve Şefi Altuğ Şencan'ın ağzından dinleyelim.
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