Kadıköy Yeldeğirmeni’nde, Birkaç Masalık Minicik Bir Dükkan: Salepepe 🍕

içeride Tokyo usulü pizzalar, kuvvetli bir emek ve anlatacak sağlam bir hikaye var. Esnaf Hikayeleri’nin ilk bölümünde Salepepe’nin mutfağına girip şef Altuğ Şencan'ın nasıl başladığını, bu işi neden böyle yaptığını ve o pizzaların neden bu kadar konuşulduğunu dinledik. Hamur açıldı, fırın yandı, sohbet koyulaştı... Bizce tam olması gerektiği gibi bir mahalle hikâyesi oldu.