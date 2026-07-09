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Kültür Röportaj Alican Sabunsoy ve Gamze Öztan ile Çay Saati

Alican Sabunsoy ve Gamze Öztan ile Çay Saati

Sofra’nın mutfağında bugün çok özel bir konuğumuz var! Şef Ali Can Sabunsoy, bu hafta Gamze Öztan’ı ağırlıyor ve çay saatlerinize bambaşka bir soluk getirecek, unsuz ama bir o kadar da doyurucu bir tarifle karşınıza çıkıyor: Unsuz Tuzlu Kek! Hem besleyici hem de oldukça pratik olan bu tarif, kabak çekirdeği ve cevizin mucizesini sofralarınıza taşıyor. Un kullanmadan hazırlanan, taze kekik ve kurutulmuş domatesle aroması zirveye çıkan bu keki mutlaka denemelisiniz.
Alican Sabunsoy ve Gamze Öztan ile Çay Saati

Sofra Dergisi şefimiz Ali Can Sabunsoy konuğu Gamze Öztan ile birlikte unsuz tuzlu kek tarifi hazırladı. Gamze Öztan ve Ali Can Sabunsoy'un keyifli sohbetleriyle taçlandırdıkları bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Sofra mutfağında hazırlanan bu tarif hem doyurucu hem de sağlıklı bir tarif olarak sofranızda yer alacak.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Yaratıcı ve Güçlü Tabaklar
  • Proteinin En Lezzetli Halleri
  • İnci Bak'tan İmza Kaseler
  • 76 Tarif Hızlı Kolay Lezzetli!
ve Daha Fazlası ...

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