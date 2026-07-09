Alican Sabunsoy ve Gamze Öztan ile Çay Saati

Sofra’nın mutfağında bugün çok özel bir konuğumuz var! Şef Ali Can Sabunsoy, bu hafta Gamze Öztan’ı ağırlıyor ve çay saatlerinize bambaşka bir soluk getirecek, unsuz ama bir o kadar da doyurucu bir tarifle karşınıza çıkıyor: Unsuz Tuzlu Kek! Hem besleyici hem de oldukça pratik olan bu tarif, kabak çekirdeği ve cevizin mucizesini sofralarınıza taşıyor. Un kullanmadan hazırlanan, taze kekik ve kurutulmuş domatesle aroması zirveye çıkan bu keki mutlaka denemelisiniz.