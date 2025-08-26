Bir Kurabiyeyle Başlayan Yolculuk; Kaan Yarman

Kaan Yarman kimdir? Kendinizden bahseder misiniz?

1988 yılında Tarsus'ta doğdum. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladım. Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra Hürriyet Gazetesi'nde proje ve iş geliştirme bölümünde çalıştım. Beyaz yakalı kariyerimi bıraktıktan sonra Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) pastacılık eğitimi aldım. Şu anda 'Tam Kararında' isimli Instagram hesabımı yönetiyorum. Bir de 'Kalori Alacaksan Buna Değecek' isimli bir tarif kitabım var.

Sosyal medya hikayeniz nasıl başladı ve sonraki süreçlere nasıl evrildi?

Ben aslında kendi mekanımı açma hayaliyle beyaz yaka olmaktan vazgeçtim. Sonra yanlışlıkla influencer oldum. İşi bıraktığımda 'Tam Kararında' hesabımda 3-5 bin takipçim vardı. Yarısı benim arkadaşlarım yarısı da annemin arkadaşlarıydı. Keyfime göre yemek yapıp orada paylaşıyordum. O sıralarda eski ev sahibim Esamet hanımla bir gerginlik yaşamıştık. O gün de çatlak kurabiye yapmıştım. Beni takip ettiğini bildiğim için kurabiyeye onun adını verip laf sokmaya çalıştığım minik bir mani yazmıştım:

'Ne kadınsın sen Esamet

Her gün dedikodu her gün gıybet

Kiran bir gün gecikse ölmezsin

Sen de azıcık sabret…'

Sonra insanlar bu konsepti çok sevdi… Kendi adına isteyen, görümcesi adına isteyen sevdiceğinin adına isteyip evlilik teklifi edenler oldu… Ben de Esamet kurabiyesi tutunca Türkiye'de en çok kullanılan kadın isimlerini araştırdım. Elif ve Zeynep'miş… Elif ve Zeynep adına yaptığım tatlılar keşfete düşünce bir anda influencer oldum.

Belirli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra Instagram tam zamanlı bir iş haline geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sürekli yeni bir şey düşünmeniz gerekiyor. Dün yaptığınız şakayı, geçen hafta paylaştığınız tarifi tekrar paylaşamıyorsunuz. O yüzden sürekli yeni bir içerik bulma, yeni bir konsept yaratma, kendi algoritmanızı oluşturma zorunluluğu var. Gün 25 saat olsa 25 saat bile çalışırsınız.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın hepsini kendiniz mi çekiyorsunuz? Paylaşım öncesi fotoğraf ve videoların kurgusu ve seçimi gibi süreçler ne kadar zamanınızı alıyor?

Önce kafamda kurguyu yazarım. Eğer iş birliği yapacaksam çalışacağım markayla görüntü ve ses açısından kurguyu paylaşırım. Sonra o detaylara göre çekimi yaparım. İş birliği olmayan içeriklerimi kendim çekiyorum ancak iş birliği içeriklerini profesyonel bir videographer ile birlikte çekiyorum.

İçeriklerinizi oluştururken nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Tarif seçimi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Daha çok hangi tarifleri yapmayı ve paylaşmayı seviyorsunuz?

Sosyal medyadaki temel derdimiz etkileşim. O yüzden dikkat çekici veya yüksek paylaşım-görüntülenme alacak içerikler üretmeye çalışıyoruz. İçinden bir şeyler akan, yüksek çıtırtılı, sünen tarifler daha çok ilgi görüyor. Bazen de bir mekanda deneyip çok etkilendiğiniz tarifler de oluyor… Onları geliştirmek büyük bir haz veriyor.

Sosyal medyanın yanı sıra tv'de de program yaptınız. Tüm bunlara nasıl yetişiyorsunuz?

Programlı olmak gerekiyor. 'Bugün reel video çekim günü ve akşam Faydasız Deneyler serisinden story flood yapacağım' diyorum kendime. Yatmadan videoyu düzenleyip seslendiriyorum. Ertesi gün reel'i paylaşıyorum ve sonraki günkü tv çekimine çalışıyorum. Çekimin taslak metnini hazırlıyorum sonra gidilecek mekanları araştırıyorum. Ertesi gün tüm gün çekim sürüyor. Akşam gelip ertesi gün gireceğim story'nin çekimini yapıp metinlerini hazırlıyorum. Bu döngü böyle devam ediyor.

Evde yemekleri anneniz mi yapıyor, siz mi? Daha çok hangi yemekleri seviyorsunuz?

20 yıldır İstanbul'da tek yaşıyorum. Mecbur hep ben yapıyorum. En sevdiğim şey dışarıda arkadaşlarımla veya sevdiceğimle yemek yemektir.

Dışarıda yemek yediğinizde tercihiniz hangi mutfak oluyor?

Ben Akdeniz mutfağı sevdalısıyım. Biri 'dışarıda nereye gitsek' dese ilk tercihim deniz ürünleri restoranı olur.

Sosyal medyada sizin yolunuzdan gitmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle kafalarında bir konsept belirlesinler. Yemek yapmak, seyahat etmek moda… Bunlar birer konsept değil. Ama çocukla seyahat rotaları bir konsepttir. İsimlere özel manili yemek tarifleri bir konsepttir. Ege Uzrek'in film ve dizilerdeki yemeklerin tariflerini vermesi bir konsepttir. Sonra çok şey deneyip neyin tuttuğunu gördüklerinde onun üstüne gitmeliler.

Eklemek istedikleriniz?

İnşallah bir dahaki röportajı 'Tam Patisserie'de' yaparız.