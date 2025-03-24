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Kültür Röportaj Bir pasta şefinin yolculuğu; beyza çevik

Bir Pasta Şefinin Yolculuğu; Beyza Çevik

Bir Pasta Şefinin Yolculuğu; Beyza Çevik

Pasta Şefi Beyza Çevik'in kariyer yolculuğu; üniversitede maliye alanında aldığı eğitimle başladı ve eğitiminden sonra özel bir şirketin finans departmanında uzun yıllar çalıştı. İlk çocuğunun doğumuyla birlikte hayatının yeni bir yönü ortaya çıktı ve çocuk sahibi olmanın getirdiği sorumlulukla profesyonel iş hayatını sonlandırdı. Ancak bu bitiş yeni bir başlangıcın habercisi olarak evde kaldığı süre içinde mutfaktaki potansiyelini keşfetmesine olanak sağladı. Şeker hamurunun Türkiye'ye girişi ve popülaritesi O'nun için bir fırsat doğurdu ve evde kalıp çocuğuna bakarken bir yandan da iş yapabileceği alan yarattı. Uzun yıllar boyunca şeker hamurundan ürünler yaparak ve dersler vererek hem kendini hem de çevresini besleyen bir yaratım sürecine girdi. Çocuğunun büyümesi ile birlikte Le Cordon Bleu'da aşçılık ve pastacılık alanında eğitim alarak yeniden profesyonel iş hayatına atıldı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi; pasta alanında workshop'lar vermeye başladı, gıda stilistliği yaptı, markalar için pastacılık alanında üretimlere başladı.

Mutfakta Yaratıcılık ve Sanat

Mutfağı hayal dünyasının bir yansıması olarak gören ve mutfakta ürettiği her bir üründe kendi yaratıcılığını ortaya koyan Pasta Şef'i Beyza Çevik; iyi bir pasta şefinin yalnızca lezzetli ürünler yapmakla kalmayıp, aynı zamanda sanatsal ve yaratıcı bir bakış açısına sahip olması gerektiğine de inanıyor. Kendisi aynı zamanda; yeniliklere açık olmanın ve tüm trendleri yakalamanın, gastronomi dünyasında başarı için kritik öneme sahip olduğunu da vurguluyor. Beyza Çevik'in mutfaktaki en büyük tutkularından biri, lezzet ve sunumun uyumu. Dışarıda yediği ürünlerde, lezzetin yanı sıra sunumun da büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Harika bir ürünün özensiz şekilde sunulması O'nun gözünde büyük bir kayıp. Aynı şekilde, aşırı süslenmiş tabakların da lezzeti gölgede bırakabileceğini savunuyor.

Atölye Çalışmaları ve İçerik Üretim

Markaların mutfaklarında ürünlerinin tanıtımını ve sunumunu yapmak amacıyla workshop'lar da veren Beyza Çevik'in kendisine ait de bir de atölyesi var. Bu atölyede sosyal medya ve markalar için içerik üretiyor, ürünlerin kullanımına yönelik eğitimler veriyor. Eğitimlerinde atıksız mutfak kavramına çok dikkat eden ve bu konuyu önemseyen Beyza Çevik, atölyelerinde kullandığı meyvelerin kabuklarını sirke yaparak ve kurutup meyve cipsi olarak değerlendiriyor. Bunun yanın sıra gıda alışverişlerinde atık ürün çıkarmamak adına ambalajlı olmayan sebzeleri ve meyveleri kullanmaya özen gösteriyor. Beyza Çevik'in atıksız bir yaşam için bulduğu bu çözümler umarız herkes için yol gösterici olur.

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