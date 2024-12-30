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Kültür Röportaj Ünlü ve sempatik italyan danilo zanna

Ünlü ve Sempatik İtalyan Danilo Zanna

Ünlü ve Sempatik İtalyan Danilo Zanna
Gördüğünüz andan itibaren yüzünüze kocaman bir gülümseme gelip yerleşiyorsa ve kendisiyle o andan itibaren kırk yıllık dost gibi sohbet etmeye başlıyorsanız ünlü şef ve yabancı damadımız Danilo Zanna ile karşılaşmışsınız demektir. Bizleri de aynı sevecen tavrıyla evinde misafir eden Danilo Zanna'yı gelin daha yakından tanıyalım…
Küçük yaşlarından itibaren mutfakla tanışıp aile restoranında patates soymaya başlayan ve "Hiçbir zaman şef olmayı hayal etmemiştim ancak tesadüfler sonucu bakın şimdi buradayım ve işimi çok seviyorum." diyen Danilo Zanna, İtalya'da İtalyan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Londra'da restoranı olan büyük amcasının yardım istemesi sonucu yanına gitmiş ve orada profesyonel mutfakları görünce aşık olmuş.
O gün bu gündür mutfaktan çıkmayan Danilo Zanna'nın Tibet Zeno adında bir oğlu var. Şimdilerde ise tv programları, reklam çekimleri derken son derece yoğun bir tempoda çalışan Danilo Zanna, evde daha çok balık, deniz mahsulleri, makarna, tortellini al brodo ve çikolatalı irmik tatlısı pişirirken, her yılbaşı da sofrasından panettone'yi eksik etmiyormuş.
Pişirdiği yemekleri sade, dingin ve doğal malzemelerle dekore edilmiş masalarda servis etmeyi tercih eden ünlü şef, yılbaşı sofralarında da doğallıktan ödün vermeden kozalaklar, mazı dalları ve minik süs kabaklarıyla masasını hareketlendiriyor. Kristal kesme bardak ve kadehlerin ise sofrayı farklı bir atmosfere taşıdığını söyleyen Danilo Zanna, kişi sayısına göre büyük veya küçük boy mumlar kullanmayı da ihmal etmiyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

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