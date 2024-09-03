Başarılı Şef ve Baba; Osman Sezener

Kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz, hangi okullarda eğitim gördünüz? Şeflik mesleğine nasıl başladınız?

İzmir'de çok kültürlü bir aileye doğmuş ve neredeyse bir restoranda büyümüş biriyim. Büyürken bu gastronomi ve hizmet alanında çalışmayı tercih ettiğim zaman, Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği ardından da New York'ta French Culinary Institute'ta eğitimlerimi tamamladım. Dünyanın çeşitli yerlerinde Michelin yıldızlı mutfaklarda görev aldım. İzmir'e döndüğümde aile restoranımızda çalıştıktan sonra da bundan yaklaşık 6 sene önce Od Urla'yı hayata geçirdim.

Meslek seçimlerinde çocukların ebeveynlerini rol model olarak aldığını göz önünde bulundurursak sizin meslek seçiminizde anne-babanızın etkisi ne yönde ve nasıl oldu?

Oldukça büyük bir etki tabi ki. Babam İzmir'in ilk İtalyan restoranı Pizza Venedik'in sahibi ve ben bu mesleği burada öğrenerek başladım. Bir restoranın nasıl işlemesi, bir ekibin nasıl kurulması gerektiğini tüm okullardan önce ondan öğrendim.

Osman Sezener nasıl bir babadır? Bir baba olarak çocuklarınızı yetiştirirken en çok önem verdiğiniz üç şey nedir?

Destekleyici ve çocuklarına düşkün bir babayım. Benim için en önemli şey onların hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair bir inançla yetişmeleri.

Baba olduktan sonra hayatınızda ne gibi şeyler değişti? Size; ''İyi ki baba olmuşum'' dedirten bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Hayata bakışım değişti, çocuklarımla yaşadığım her an yaşama karşı daha özenli olmama sebep oluyor.

"……. yı iyi ki babamdan öğrendim.

…….. yı iyi ki çocuklarıma öğrettim"

Boşlukları hangi kelimeler ile doldurursunuz?

Dürüst, merhametli ve ahlaklı biri olmayı iyi ki babamdan öğrendim. İyi insan olmayı iyi ki çocuklarıma öğrettim.

Çocuklarınızla birlikte mutfağa giriyor musunuz? Mutfakta onlara da şeflik eğitimi vermeye başladınız mı? Mesleğinizi devam ettirsinler ister misiniz?

Kızım çok küçük henüz mutfağa girmiyoruz ama yemeğe düşkün. Bu yüzden onu bu alanda göreceğimizi hissediyorum. Oğlumu ise her hafta mutlaka Od Urla mutfağına getiriyorum, insanlarla iletişim ve mutfağın işleyişi konusunda heyecan duyuyor. Tabi ki bu mesleği devam ettirmelerini isterim ama her şey onların isteğine bağlı.

Evde mutfağa girer misiniz, yoksa eşiniz mi evdeki mutfağa hakimdir? "Evde mutlaka ben yaparım" dediğiniz yemek hangisidir?

Od Urla sonrası evde mutfağa daha az girme şansım oluyor maalesef. Ancak evde mangalı her zaman ben yaparım.

Sizin gibi başarılı bir şef ve işletmeci olmak isteyenler için tüyolar verir misiniz?

Çalışmak, çalışmak, çalışmak.

Od Urla'da kendi restoran bostanınızı oluşturduğunuzu, menülerinizde bostandan ürünlere yer verdiğinizi biliyoruz. Baba olarak aileniz için iyi ve temiz gıdanın izini nasıl sürüyorsunuz?

Bu hem restoranımızda hem de kendi hayatımda elbette çok önemli bir mesele. Evdeki hayatımda da mümkün olduğunca izini sürdüğüm, kaynağını bildiğim ürünlere yer vermeye çalışıyorum. Yerel üreticiyi tanıdığım için bu noktalarda yararlanmaya da çalışıyorum.

Türkiye'de bir ilki başararak üç işletmenizle dört Michelin ödülü kazandınız. Bu başarının ardında ne yatıyor? Disiplin mi, trendleri takip etmek ve hızlı şekilde uyumlanabilmek mi, nedir bu başarının sırrı?

Disiplin, iyi gözlem ve çalışmak.

Kendi restoranınıza konuk olarak gelseydiniz hangi yemekleri sipariş ederdiniz?

Kesinlikle tadım menüsü, çünkü Od felsefesini her şeyiyle anlatan mevsimsel bir deneyim sunuyoruz.

Şef ve aynı zamanda bir baba olarak restoranınızda menü oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?

Mevsimselliğe, yerel ürüne, 0 km mahsullere ulaşmaya, bu coğrafyayı anlatan tarifler sunmaya.

Sofra okurlarına Babalar Günü mesajınız ne olur?

Hayatta sahip olduklarınızın ve ailenin değerini hiçbir zaman hafife almayın.