Sağlıklı Tariflerle İlham Veren Nilgün Çintav

Kendinizden bahseder misiniz? Nilgün Çintav kimdir?

1978 yılında 3 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimimi Antalya'da tamamladıktan sonra lisans eğitimimi inşaat mühendisliği alanında aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde proje yönetimi yüksek lisansı yaptıktan sonra tekrar Antalya'ya döndüm. Emekli olana kadar mesleğimi sürdürdüm. Emekliliğimin ardından gayrimenkul sektörüne adım attım ve hâlen gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Evliyim ve 2 çocuk annesiyim. İş hayatımın yoğunluğuna rağmen sağlıklı tarifler paylaştığım bir instagram sayfası yöneterek bu hobimi de sürdürüyorum.

'Bedenime Sağlık Olsun' hesabını açma fikri nasıl doğdu? Sağlıklı tarifler paylaşma yolculuğunuzun başlangıç noktası nedir?

Sağlıklı beslenme yolculuğum birçok kişi gibi yaptırdığım bir kan testinden sonra doktorumun uyarısıyla başladı. Eğer beslenmemi düzene sokmazsam otoimmün (bağışıklık sisteminin, vücudun kendi sağlıklı hücrelerine saldırması) hastalıkların kapıyı çalmak üzere olduğunu ve hayatım boyunca ilaç kullanmak zorunda kalacağımı söyledi. Şaşkın ve korkmuş bir şekilde ne yapacağımı sordum. Doktorum öncelikle paketli gıdalardan uzak durmam ve sağlıklı, temiz bir beslenme modeline geçmem gerektiğini söyledi. İlk defa 'glütensiz beslenme' kavramını orada duydum. Çoğu insan gibi; 'Nasıl yani, hiç mi ekmek yemeyeceğim?' diye sorduğumu hatırlıyorum o gün. Daha sonra araştırmaya ve kendime alternatif yiyecekler yapmaya başladım. Etrafımdakiler tadına baktıkça tarif istemeye başladılar. Ancak gönderdiğim tarifleri kaydetmiyor, tekrar tekrar aynı tarifleri istiyorlardı. Ben de onlara tarif göndermekten yorulup, aynı zamanda tarifler düzenli bir şekilde elimin altında olsun diye bir Instagram hesabı açtım. Hatta ne pişireceğime karar veremediğim günler için bir online tarif defteri olur düşüncesiyle başlamıştım.

Sosyal medya için tarif hazırlarken ve paylaşırken nasıl bir süreç izliyorsunuz?

Sağlıklı beslenmeye geçtikten bir süre sonra kan değerlerim normale döndü. Ayrıca beslenmenin sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de görünce sağlıklı beslenmeyi bir hayat tarzı haline getirdim. Benim gibi sağlıklı beslenmeye geçmeye korkan veya ne yiyeceği konusunda yardıma ihtiyacı olan birçok insana ilham verebilmek için sayfama yeni tarifler eklemeye devam ediyorum. Temel amacım sağlıklı beslenen veya sağlık sorunları nedeniyle sağlıklı beslenmek zorunda kalan hiç kimsenin yoksunluk çekmemesini sağlamak. Çünkü her yemeğin ve tatlının mutlaka sağlıklı bir alternatifi olduğuna inanıyorum. Bu nedenle tariflerimin çıkış noktası sağlıksız tariflerin sağlıklı alternatiflere dönüştürülmesidir. Örneğin normal tariflerde kullanılan unu glütensiz ve sağlıklı unlarla değiştirerek yeni tarifler oluşturuyorum. Tabii bu söylediğim kadar kolay olmuyor; orijinaline benzetmek için bazen defalarca denemeler yapmam gerekiyor. Tarif vermeden önce mutlaka reçeteyi tekrar tekrar uyguluyorum.

Yeni tarifler oluştururken ilham aldığınız kaynaklar var mı? Tarif oluştururken kendinize koyduğunuz belli başlı kurallar var mı?

Tarif oluştururken asıl kaynağım yiyemediğimiz ve özlediğimiz lezzetlerin muadillerini yaratmaktır. Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalardan vazgeçerek yoksunluk çekmeden kolayca sağlıklı alternatiflerle beslenebileceğimizi göstermek istiyorum. Bu şekilde sağlığımızı koruyarak hastalıklardan da korunabiliriz. Takipçi kitlemde sağlıklı beslenen ve beslenmek isteyenlerin yanı sıra diyabet ve çölyak rahatsızlığı yaşayanlar, kilo vermek ya da kilosunu korumak isteyenler gibi farklı beslenme gereksinimlerine ihtiyaç duyan birçok insan da bulunuyor. Bu nedenle mümkün olduğunca herkesin ihtiyacına uygun tarifler oluşturmaya çalışıyorum.

Sosyal medya içeriklerinizi oluştururken tariflerin görsel sunumları ne kadar ön planda oluyor?

Çoğu insan sağlıklı yiyeceklerin hem görüntüsünün hem de tadının iyi olmadığı yönünde bir önyargıya sahip. Bu algıyı değiştirmek için görsellerime büyük özen gösteriyorum. Tariflerimde ve görsellerimde kullandığım sebze ve meyvelerin taze ve kaliteli olmasına dikkat ediyorum.

Sosyal medyada sağlıklı tarifler paylaşmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Sağlıklı tarifler paylaşmak diğer tariflere kıyasla çok daha zor çünkü temiz ve sağlıklı beslenmek aslında bir bilinç düzeyidir. Bunun bilincinde olmayan kişiler tarafından sürekli eleştiriler alıyorum. 'Ne gerek var ki bunları yapıp yiyorsunuz, insan gibi gerçeğini yiyin' gibi yorumlar alıyorum. Oysa bilmedikleri şey, takipçilerim arasında çölyak veya başka rahatsızlıkları ve alerjileri olan insanların olduğu. Bunun yanı sıra yeni başlayanlar için de bazı zorluklar mevcut. Örneğin glütensiz unların kendine özgü bazı zorlukları var ve bunları anlatmak her zaman kolay olmuyor.

Son olarak, içeriklerinizi gelen mesajlar doğrultusunda şekillendirdiğiniz oluyor mu?

Elbette burada benim ne istediğimden çok takipçilerimin benden beklentileri. İnsan sosyal bir varlık olduğu için bu sosyalliğin içinde beslenme düzenini korumak ve sürdürmek kolay olmuyor. Bu nedenle mevsim sebze ve meyvelerine, önemli günlere ve takipçilerimden gelen mesajlara göre tarifler oluşturuyor ve beslenme planlarına katkıda bulunmaya çalışıyorum.