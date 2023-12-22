Tahta Kaşıkları Temizlemenin En Etkili Yöntemleri!

Tahta kaşıklar, metalik muadillerinden binlerce yıldır önce gelen geleneksel bir mutfak malzemesidir. Ahşap, en kullanışlı mutfak gereçleri haline gelebilecek güvenilir, dayanıklı ve çok yönlü bir malzemedir.

Tahta kaşıkları her kullanımdan sonra temiz bir kağıt havluyla silin, leke ve fazla nemi önleyin. Kullanın ve silin; bunu alışkanlık haline getirin.

Tahta kaşıkları yumuşak bir sünger ve kokusuz bulaşık sabunu ile elde yıkayın. Sapı da yıkayın ve inatçı yiyecekleri kazıdığınızdan emin olun.

Yıkanmış tahta kaşıklarınızı, kulpları aşağı bakacak şekilde bir kurutma rafına yerleştirin. Bulaşıkları tamamen kuruyana kadar saklamayın.

Tahta kaşıkları ıslatmayın veya gece boyunca lavaboda bırakmayın; bu sadece ahşabın suyu emmesine ve küf ve bakteri sorunlarına neden olur.

Ahşaba zarar verebileceğinden, tahta kapları temizlemek için klorür veya güçlü deterjanlar kullanmaktan kaçının.

LİMON VE TUZ KARIŞIMI

Tahta kaşıkların temizlenmesinde kullanılan limon ve tuz karışımı, bakteriden arındırır ve bakteri oluşumunu engeller. Birkaç damla limon suyunu sıkın üzerine bir miktar tuz ekleyin ve macunumsu bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bu karışımla tahta kaşıklarınızı ovun. Bir süre beklettikten sonra ılık suyla durulayın ve kurumaya bırakın.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Sirkenin doğal mikrop öldürücü olduğu herkesçe biliniyor. Bir kaba sirke ve su ekleyin. Üzerine tahta kaşıklarınızı koyun ve en az yarım saat bekletin. Çıkan suya siz de inanamayacaksınız. Son aşamada duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

KARBONAT VE SU KARIŞIMI

Bir kaba karbonat ve su ekleyin üzerine tahta kaşıkları koyun. Tahta kaşıklarınızdaki lekelerin ve kokunun gittiğini göreceksiniz. Son aşama olarak durulayıp kurulayın.

DOĞAL YAĞLARLA BAKIM YAPIN

Doğal zeytinyağı ile tahta kaşıklarınızın bakımını yapabilirsiniz. Bir beze birkaç damla limon yağı dökün ve tahta kaşıklarınızın yüzeyini ovun. Tahtanın nemini koruyan bu yöntem sayesinde çatlama ve deformasyonu önlemiş olacaksınız.