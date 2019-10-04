Pirinç Pilavı Yapmanın Püf Noktaları

● KAVURMA TEKNİĞİ İLE PİLAV YAPIMI

Pirinçleri bol suyla yıkayıp kısa bir süre ılık tuzlu suda bekletin. Tekrar yıkayıp süzün. Isıtılmış tereyağı veya zeytinyağına ekleyip tahta kaşıkla kavurun. Yeterli miktarda su veya et suyu (tavuk suyu) ekleyip kısık ateşte taneler yumuşayana kadar pişirin.

● SALMA TEKNİĞİ İLE PİLAV YAPIMI

Tereyağı veya zeytinyağını ısıtıp üzerine ölçülü su ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Bir taşım kaynayınca yıkanıp süzülmüş pirinçleri ilave edin. Suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

● SÜZME TEKNİĞİ İLE PİLAV YAPIMI

Pirincin kaldıracağı ölçüden daha fazla su ve bir miktar tuzu tencereye alıp kaynatın. Yıkanıp süzülmüş pirinçleri ekleyin. Yumuşadıktan sonra fazla suyu süzün. Tereyağını eritip haşlanmış pirinç üzerine ekleyerek yavaş hareketlerle karıştırın. 3-4 dakika pişirip tencereyi ocağın üzerinden alın.

● PİLAV PİŞİRİRKEN

● Pilav yapacağınız pirinci bulanık suyu gidene kadar yani nişastasından arınana kadar yıkayıp iyice süzdükten sonra pişirin.

● Pilavı tek öğünlük hazırlayın. Çünkü ısıtılan pilavın lezzeti pek iyi olmaz.

● Isıtmak zorunda kaldığınız pilavın üzerine biraz sıcak su eklerseniz, pirinç kurumadan ısınır. İçinde kaynayan su olan büyük bir tencerenin üzerine daha küçük bir tenceredeki pilavı koyarak benmari usulü de ısıtabilirsiniz.

● Besin değerinin kaybolmaması için haşladıktan sonra pirinci yıkamayın.

● Pilavın bembeyaz olmasını isterseniz, pişerken içine birkaç damla limon suyu ekleyin.

● Sade pilav hazırlayıp üzerine istediğiniz malzemelerden harç yaparak kendi pilavınızı yaratabilirsiniz.

● Pilav pişirirken ısıyı yüksekten başlatıp piştikçe kademeli olarak düşürürseniz, pilavınız kıvamlı ve lezzetli olur.

● Pilavın suyunu ekledikten sonra kapağı kapalı olarak pişirin.

● Pişerken pilavı karıştırmak, pirinçteki nişastayı açığa çıkaracağından, tanelerin birbirine yapışmasına neden olur. Bu nedenle suyunu ekledikten sonra pilavı karıştırmayın.

● Pilavın üzerinde piştiği ocağı kapattıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağı kapalı olarak en az 5-10 dakika demlendirip servis yapın. Kağıt havlu buharı çekeceğinden, tanelerin birbirine yapışmasını önler.

Pilavı sebze, et, tavuk, baharat ve ot çeşitlerinin yanı sıra et ve sebze suları ile de tatlandırılabilirsiniz. Afiyet olsun !