İyi Bir Makarna Hamuru Nasıl Yapılır?

● Makarna hamurunun esnek olması ve iyi açılabilmesi için undaki glüten miktarı çok önemli. İyi kaliteli, yüksek glüten değerine sahip beyaz un ve irmik unu güzel bir makarnanın önceliğidir.

● Lezzeti ve besin değerini artıran yumurta aynı zamanda makarnaya güzel bir renk de veriyor. Taze ve doğal olmasını tavsiye ederiz.

● Makarnanın hamurunu makinede değil de elde yoğuruyorsanız bir kasenin içinde değil yoğurma işlemini bir tezgah üzerinde yapmanızı öneriyoruz.

● Unu tek seferde değil yumurtanın üzerine yavaşça ekleyerek yoğurmalısınız. Un ölçüsü verilmiş olsa da bu azar azar ekleme bir nevi önlem aslında. Bazen unları farklılığı ölçüleri değiştirebiliyor.

● Hamuru yoğurduktan sonra buzdolabında dinlendirme işlemi açma sırasında kolaylık kazandıracaktır.

● Makarna, mantı hamuru sert hamurlar kategorisinde yer aldığı için merdaneyle açılmaz değil ama zordur. Bu nedenle bütçenize göre bir makarna açma makinesi satın almak mutfak hazineleriniz için iyi bir seçim olacaktır.

● Ev yapımı mantı ve makarnalar çabuk piştiğinden, hazır alınanlara kıyasla pişme süresini daha kısa tutmak gerekir.

● Kaynama suyuna eklenen 1 tatlı kaşığı zeytinyağı mantı veya makarnanın birbirine yapışmasını önler.

● Mantı ve makarnaları haşlarken geniş tencerede, harlı ısıda ve tencerenin kapağı açık olarak haşlayın.

● Açtığınız hamurlardan arta kalan kısımları dilediğiniz şekilde kestikten sonra mutfak örtüsü üzerinde kurutun. Daha sonra cam kavanozlarda ya da bez torbalarda kuru, serin yerde saklayın. Böylece dilediğiniz zaman ev yapımı makarnanız elinizin altında olacaktır.

● Makarnanın şekli ile sosunun bütünlüğü çok önemli. Her sosu her makarna çeşidine eklememelisiniz. Hamurun girintisi-çıkıntısı, kısalığı veya uzunluğu sos ile bütünleşmesini sağlar. Örneğin, spagetti gibi uzun, yuvarlak makarnalar domatesli ve salçalı soslarla; uzun ve yassı makarnalar peynirli ve kremalı soslarla uyum içindedir. Daha küçük boyutlarda makarna hazırladıysanız sebzeli soslarla ve salata-çorba çeşitlerinde kullanabilirsiniz.