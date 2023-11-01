Mükemmel Omlet Yapmanın 6 Püf Noktası

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan omlet, besin değeri olarak oldukça zengin ve protein kalitesi çok yüksek bir yiyecektir. 1 yumurta yaklaşık 6 gram protein içermektedir ve yumurtanın içerisindeki bu proteinin tamamını vücudumuz kullandığı için değerli bir protein kaynağıdır.

● Omlet yapacağınız yumurtaları oda sıcaklığında bekletin. Buzdolabından çıkardığınız yumurtaları direkt olarak kullanmayın. Soğuk yumurtalar pişerken sertleşir ve kabarmaz.

● Yumurtaları iyice çırpın. Yumurtaları çırpmak, içlerine hava girmesini sağlar ve omletin kabarık olmasına yardımcı olur. Çırpmak için çatal yerine tel çırpıcı kullanabilirsiniz. Yumurtalara süt eklemek de omletin daha yumuşak olmasını sağlar.

● Tavayı ve yağı iyi seçin. Omlet yapmak için yapışmaz tabanlı bir tava kullanın. Tavanın boyutu da önemlidir. Çok büyük bir tava kullanırsanız, omletiniz çok ince olur. Çok küçük bir tava kullanırsanız, omletiniz çok kalın olur. Ortalama bir tava seçin ve tavayı ısıtmadan önce yağlayın. Yağ olarak tereyağı veya zeytinyağı tercih edebilirsiniz.

● Omleti kısık ateşte pişirin. Tavanızı ısıttıktan sonra yumurta karışımını tavaya dökün ve ocağın altını kısın. Omleti yüksek ateşte pişirirseniz, dışı yanar, içi çiğ kalır. Kısık ateşte pişirerek hem içini hem de dışını eşit şekilde pişirmiş olursunuz.

● Omleti katlamayın, ters çevirin. Omletinizin alt kısmı piştikten sonra, omleti katlamak yerine ters çevirmeniz daha iyi olur.

● Omlete istediğiniz malzemeleri ekleyin. Omlete lezzet katmak için peynir, sucuk, pastırma, mantar, domates, biber, soğan gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri omlete eklemek için iki yöntem vardır: Birincisi, malzemeleri önceden tavada kavurup yumurta karışımına eklemek; ikincisi, malzemeleri doğrayıp omletin üzerine serpmek. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, malzemelerin fazla olmamasına ve omlete ağırlık yapmamasına dikkat edin.