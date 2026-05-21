Kültür Gastronomi Trendleri Türkiye'nin Sofralık Zeytininde Yeni Dönem: Kalite ve Prestij Artıyor.

Türkiye'nin zeytin sektörü, uluslararası ödüller ve kalite göstergeleriyle yeni bir döneme adım atıyor.
Sofralık Zeytinde Yeni Dönem: Türkiye Artık Sadece Üretmiyor, Kaliteyi de Belirliyor

Aynur Tattersall

Bir zamanlar daha çok kahvaltı sofralarının sade bir parçası olarak görülen sofralık zeytin, bugün dünya gastronomisinde premium bir ürün kategorisine dönüşmüş durumda.

Artık mesele sadece üretim değil; fermentasyon kalitesi, duyusal analiz, düşük kusur oranı, doğru salamura dengesi ve premium sunum gibi birçok detay birlikte değerlendiriliyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen OLIVE ISTANBUL IOC 2026 sonuçları ise Türkiye'nin bu dönüşümde ne kadar güçlü bir noktaya geldiğini gösteriyor.

Bu yıl yarışmaya 7 ülkeden 58 ürün katıldı ve toplam 50 kalite ödülü verildi. En dikkat çeken sonuç ise Türkiye'nin hem katılımda hem de ödül sayısında açık ara öne çıkması oldu.

Türkiye'den yarışmaya katılan 39 ürünün 29'u ödül aldı. Toplamda:
• 5 Platinum
• 14 Gold
• 8 Silver
• 2 Bronze

ödül kazanıldı.

Bu tablo şunu çok net gösteriyor: Türkiye artık sadece yüksek hacimli üretim yapan bir ülke değil; premium sofralık zeytin segmentinde kalite belirleyen ülkelerden biri hâline geliyor.

Yarışmanın en prestijli ödülü olan "Best Of Istanbul" ise NICAEA markasının Gemlik siyah zeytinine verildi.

Ürün; aromatik denge, et yapısı, fenolik karakter ve fermentasyon başarısı gibi kriterlerde öne çıktı. Aslında bu sonuç yalnızca bir markanın başarısı değil; Gemlik çeşidinin dünya premium sofralık zeytin ligindeki güçlü yerinin yeniden kabul görmesi anlamına geliyor.

Bugün tüketici yalnızca bir ürün satın almıyor. Ürünün hikâyesini, kökenini, üretim biçimini ve yarattığı deneyimi de satın alıyor.

Bu yüzden artık prestijli bir zeytin veya zeytinyağı tadımı için rotayı sadece İtalya'ya ya da İspanya'ya çevirmeye gerek yok. Türkiye, özellikle son yıllarda kalite, gastronomi ve üretim kültürü açısından dünya sahnesinde çok daha güçlü bir yere geliyor.

Bugün ve yarın devam edecek ödül etkinlikleri de bu dönüşümü yakından görmek isteyenler için önemli bir buluşma noktası olacak.

