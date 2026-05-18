Soğuk Kahve Trendi Yapay Zekayla Buluşuyor: Philips Café Aromis ile Evde Yeni Nesil Barista Deneyimi

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kahve tutkunları rotayı ferahlatıcı, soğuk tariflere doğru çevirirken evde geçirilen kahve anları da form değiştiriyor. Versuni tarafından geçtiğimiz yıl paylaşılan 'Global Kahve Kültürü' raporu, soğuk kahvenin evlerdeki hızlı yükselişini tüm detaylarıyla yansıtırken; bu serinletici alternatifin özellikle gençler ve çalışan profesyoneller için hem güne zinde bir başlangıç yapma aracı hem de gün ortasındaki sosyalleşme anlarının vazgeçilmez eşlikçisi olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye genelindeki tüketim alışkanlıklarını analiz eden veriler, kahveseverlerin yüzde 46'sının tercihini artık soğuk tariflerden yana kullandığını gösterirken; bu ilginin yüzde 42'lik bir oranla Avrupa ortalamasını geride bırakan güçlü bir sosyalleşme ritüeline dönüştüğüne işaret ediyor.

Günde ortalama 1.9 fincanlık tüketimle kahve kültürünün güçlü biçimde benimsendiği Türkiye'de, bu deneyimin yüzde 39 oranında dijital mecralarda paylaşılması, hazırlanan her bardağın estetik ve paylaşılabilir olması beklentisini de artırıyor. Tüketicilerin yüzde 33'ü kahvesini çikolata dokunuşlarıyla, yüzde 19'u ise farklı aromalı şuruplarla kendi imza lezzetine dönüştürmeyi tercih ediyor. Kahve tutkunlarının bu yaratıcı ve kişiselleştirilmiş lezzet arayışını odağına alan Philips, en ileri teknolojiye sahip tam otomatik espresso makinesi Café Aromis ile evde profesyonel kahve deneyimini yeni bir referans noktasına taşıyor.

Brewextract Teknolojisi: Bilimin Aroma ile Buluştuğu Mükemmel Lezzet

Café Aromis'in inovasyon odağında yer alan patentli BrewExtract demleme teknolojisi; basınç, sıcaklık ve demleme süresini milimetrik olarak optimize ederek her fincanda daha yoğun bir aroma, ideal tat ve ideal krema dengesi sunuyor. Yeniden tasarlanan demleme ünitesi, her kullanımda taze çekirdekten daha fazla kahve öğüterek profesyonel kafe prensiplerini ev ortamıyla buluşturuyor. Kahveseverler, sunulan yedi farklı yoğunluk seviyesi arasından kendi damak zevkine en uygun profili zahmetsizce seçebiliyor.

50'den Fazla Seçenek ve Lattego Pro ile Yumuşacık Köpük

Galão'dan İtalyan cappuccino'ya, cortado'dan özel cold brew ve cold brew latte seçeneklerine uzanan 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve tarifi, Café Aromis'in 4.3 inç TFT dokunmatik ekranı üzerinden zahmetsizce hazırlanabiliyor. Soğuk kahve deneyimi için özel geliştirilen demleme algoritmaları, yaz sıcaklarında aranan düşük asiditeye ve doğal tatlılığa sahip rafine içecekler sunarken; geliştirilmiş LatteGo Pro süt sistemi fark yaratıyor. Sıcak ve soğuk içecekler için sunulan iki farklı karaf seçeneği, kafe standartlarında pürüzsüz bir köpük performansı sergiliyor. Sadece 10 saniyede temizlenebilme ve bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğiyle de yazın pratiklik arayan kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılıyor.

Sadece 5 Dakikada Gerçek Cold Brew Deneyimi

Philips Café Aromis, saatler süren demlemeyi 5 dakikaya indirirken aromadan hiçbir şey kaybettirmiyor ve ferahlatıcı, yumuşak içimli ve dengeli Cold Brew aromasını zahmetsizce bardaklara taşıyor.

Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Yaz Molaları

Café Aromis, yapay zekâ destekli Barista Asistanı ile kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek zaman içinde her fincanı daha kişisel hale getiriyor. Kahve sertliği, sıcaklık ve hacim gibi detaylar hafızaya alınırken; sekiz farklı kullanıcı profili sayesinde evdeki herkes kendi imza tarifine anında ulaşabiliyor. HomeID uygulaması üzerinden kullanılan çekirdek türüne göre ayarları otomatik optimize eden ve uzaktan kontrol imkânı sunan sistem, teknolojiyi konforla birleştiriyor. Yüzde 40 daha sessiz çalışan SilentBrew teknolojisiyle Café Aromis, estetiği ve fonksiyonelliği yazın en serin anlarına dahil ediyor.

*Bu içerik Philips sponsorluğunda hazırlanmıştır.