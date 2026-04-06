Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı Coşkusu

Nisan ayının gelişiyle birlikte Adana'da tüm şehri büyüleyici bir koku ve eşsiz bir coşku havası sardı. Türkiye'nin ilk ve tek şehir karnavalı olma özelliğiyle adını dünyaya duyuran 'Nisan'da Adana'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', bu yıl 14'üncü kez kapılarını açarak bir milyonu aşkın katılımcıyı ağırladı . 1-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen bu dev organizasyon; sanattan spora, gastronomiden kültürel mirasa kadar 200'e yakın etkinlikle kenti adeta yaşayan, uyumayan bir festival alanına dönüştürdü.

Rengarenk Kortej ve Etkinlikler Hiç Durmadan Devam Etti!

Karnavalın simgesi haline gelen geleneksel kostümlü kortej geçişi, 4 Nisan Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ve Adana sokaklarında düzenlenen kortejde, aylar öncesinden hazırlanan ilginç kostümler sergilendi. On binlerce kişiye, evlerinin balkonlarından alkışlarla destek veren Adanalılar eşlik ederken kentte trafik durma noktasına geldi.

Eğlence 5 Gün Boyunca Devam Etti!

Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda kurulan sahnelerde popüler sanatçılar 5 gün boyunca performans sergiledi. Kortej sonrası sahne alan Derya Uluğ, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar; sergi, söyleşi ve sanatsal atölyelere ev sahipliği yaparak karnavalın kültürel boyutunu derinleştirdi.

Gastronomi, Yarışmalar ve Sofra Esintisi

Adana'nın zengin mutfak kültürü, karnavalın en dikkat çekici unsurlarından biriydi. Kentin simgesi narenciyeyi mutfakla buluşturan bu yarışmada amatör ve profesyonel şefler kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın jürisi; ünlü gazeteciler, gurmeler, şefler ve kanaat önderlerinden oluştu. Jüriler arasında Melih Demirel, Mehmet Yılmaz Günseli Özen, Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmenimiz Esra Eskikan Sinanoğlu gibi isimler yer aldı. Jüriler lezzetleri; sunum, orijinallik, koku ve kıvam gibi kriterlerle 100 puan üzerinden değerlendirdi.

Yarışmanın Kazananları

Jürilerin değerlendirmeleri sonucunda Genç Öğrenci Şef, Sıcak-Soğuk Yemek ve Adana Mutfağı kategorilerinin birincileri belirlendi. Kazanan yarışmacılar ödüllerini aldı.

15-18 yaş arası Genç Şef Ödülü Kuzeyhan Şahin, 18-35 yaş arası Sıcak-Soğuk Yemek ödülü Esra Tekin, 18-35 Adana Mutfağı ödülüne ise Şeyda Tugal sahip oldu.

Özel Konuklar ve Stantlar:

Karnaval coşkusuna renk katan bir diğer önemli nokta ise festival alanında açılan stantlar oldu. Biz de Sofra Dergisi olarak Şefimiz Ali Can Sabunsoy ile birlikte stant açarak bu coşkuya ortak olduk. Standımıza gelen misafirlerimize Şefimizin hazırladığı fellah köftesi, sarma ve içli köfte ikramlarında bulunduk. Ziyaretçiler bu alanlarda hem gastronomi dünyasına dair yenilikleri takip etme fırsatı buldu hem de ünlü şeflerle bir araya gelerek karnavalın lezzet dolu atmosferini paylaştı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki stantlar 8 Nisan akşamına kadar açık kalacak.

Gelecek Nesiller ve Marka Değer

Organizasyonda çocuklar için felsefeden baleye, dramadan resme kadar geniş bir yelpazede sanat eğitimleri ve tematik oyun alanları oluşturuldu. Adana Valisi Mustafa Yavuz, bu marka değerin sürdürülebilir kılınması gerektiğini vurgulayarak, belediye başkanlarına sokaklara daha fazla turunç ve narenciye ağacı dikilmesi çağrısında bulundu.