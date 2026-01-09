ABD’de Besin Piramidinde Köklü Değişiklik

Beslenme Rehberleri Nedir

ABD'de Dietary Guidelines for Americans, HHS ve USDA tarafından yaklaşık her beş yılda bir yayımlanan, halk sağlığını geliştirmeyi hedefleyen beslenme rehberi resmi bir politika belgesidir. Bu rehberde kronik hastalık risklerini azaltmaya yönelik beslenme tavsiyeleri sunuluyor ve kamu sağlık programları, eğitim kılavuzları ile beslenme politikaları için temel referans kaynağı olarak kullanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet 7 Ocak 2026 tarihinde ülkenin beslenme politikasını yeniden şekillendiren 2025–2030 Amerikan Beslenme Rehberi belgesini yayımladı. Rehber son yılların en kapsamlı beslenme politikası değişikliklerinden biri olarak değerlendiriliyor ve ulusal beslenme yönlendirmelerinin çerçevesini yeniden tanımlıyor.

Gerçek Gıdaya Dönüş Çağrısı

Yeni rehberin ana mesajı Amerikanların gıda tercihlerinde köklü bir yön değişikliğine işaret ediyor. Yetkililer beslenmenin merkezine işlenmiş ürünler yerine bütün ve besin değeri yüksek gıdaların alınmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Rehberde protein kaynakları, tam yağlı süt ürünleri, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar öncelikli besin grupları olarak öne çıkıyor. Yüksek derecede işlenmiş gıdalar, ilave şekerler ve rafine karbonhidratların tüketiminin azaltılması öneriliyor.

Besin Piramidi Kökten Değişti

Uzun süredir eğitim kampanyalarında kullanılan MyPlate görseli yeni rehberle birlikte yeniden yapılandırıldı. Yeni modelde piramit tersine çevrilerek protein ve yağ odaklı bir beslenme yaklaşımı vurgulandı.

Bu ters piramit modelinde

• Protein, tam yağlı süt ürünleri ve sağlıklı yağlar en üstte yer alıyor

• Sebze ve meyveler temel bir besin grubu olarak konumlandırılıyor

• Tam tahıllar piramidin alt basamağında bulunuyor

Öne Çıkan Beslenme Önerileri

Protein ağırlıklı beslenme

Her öğünde yüksek kaliteli protein kaynaklarının tercih edilmesi öneriliyor. Et, yumurta, balık ve baklagiller öncelikli protein kaynakları arasında yer alıyor.

Tam yağlı ürünler



Tam yağlı süt ve süt ürünleri ile zeytinyağı, avokado ve ceviz gibi sağlıklı yağların beslenmede daha fazla yer alması tavsiye ediliyor.

Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzaklaşma



İlave şeker ve rafine karbonhidrat içeren ürünlerin tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırılması isteniyor.

Bilim Çevrelerinden Farklı Tepkiler

Yeni Rehber Sofralara Nasıl Yansıyacak

Yeni yaklaşıma sağlık ve beslenme çevrelerinden farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar yüksek yağlı hayvansal ürünler ve kırmızı et üzerindeki olumlu yaklaşımın kalp ve damar sağlığı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Diğer uzmanlar ise şeker ve işlenmiş gıdaların azaltılmasına yönelik çağrıyı destekliyor ve bunun kronik hastalıklarla mücadelede önemli bir adım olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle bireylerin beslenme tercihlerini güncel bilimsel verileri izleyerek ve kişisel ihtiyaçlarını gözeterek şekillendirmesi öneriliyor.